SJ大巨蛋官宣了！最貴6880元
星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」
劉品言、連晨翔定情台劇定檔了
《我們六個》二哥女兒是他粉絲！邱宇辰7年後演本尊驚呼：天註定

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《我們六個》全劇共12集，第11集超過一萬兩千三百多人在YouTube頻道同步觀看。飾演小時候及長大後的六個孩子，黃薇渟、邱宇辰、潘親御、阮柏皓、方語昕、何潔柔、吳采庭、蕭晴曦八個人聚在一起看倒數第二集。

▲《我們六個》舉辦映後直播，演員們都看到落淚。（圖／大愛電視提供）

映後舉辦了一場直播，與近2800名網友一起互動。直播期間還有安排小驚喜，讓角色原型二哥林作逸及五妹林青瑩到現場，「三個作逸們」與「三個青瑩們」大合體，現場氣氛暖到最高點。

▲《我們六個》舉辦映後直播，演員們都看到落淚。（圖／大愛電視提供）

倒數第二集最後一幕，劇中黃薇渟崩潰大哭，看直播的時候她也是一雙眼睛都哭紅，連訪問時都哽咽到講不出，她分享當時的心情是「看到爸爸照片的時候，再怎麼恨這個人，其實還是愛他，可是再也碰不到了」。

▲《我們六個》舉辦映後直播，演員們都看到落淚。（圖／大愛電視提供）

不過，黃薇渟一聽到大姊林秋伶本人也在義大利看映後直播，立刻破涕為笑，跟大姊隔空喊話覺得對方很偉大「姊，妳的畫還有所有東西都給大家好多力量，很無聲的」。

▲《我們六個》舉辦映後直播，演員們都看到落淚。（圖／大愛電視提供）

邱宇辰說自己都在家裡看，也跟大家一起追劇，看了之後覺得「一般人算是很幸運，沒有經歷這些事」，邊追劇邊再次經歷六個孩子的生命，覺得有種力量存在心裡，也感受到「這一家人的生命力，很努力地在過生活，把媽媽的話記在心裡，好好走下去真的不容易」。

▲《我們六個》舉辦映後直播，演員們都看到落淚。（圖／大愛電視提供）

對此，邱宇辰也分享劇中一句台詞「雖然現在很辛苦，可是只要我們六個還在一起就不苦了」，他說這句話看似簡單，但他腦中浮現很多事，覺得血緣的力量真的很強大，足以讓人做出超乎自己能力以外的事。

直播時安排了林作逸本人與劇中的大小作逸邱宇辰、阮柏皓「三個作逸們大合體」。邱宇辰跟林作逸本人兩人超有緣分，因為林作逸的女兒是邱宇辰的粉絲，六年前參加一場公益拍賣的活動後，邱宇辰上傳的限動合照中就有林作逸的女兒。邱宇辰覺得「緣分真的是太神奇了，過了七年後我飾演作逸老師，緣分好像是天註定的」。

▲《我們六個》舉辦映後直播，演員們都看到落淚。（圖／大愛電視提供）

邱宇辰對飾演小作逸的阮柏皓評價相當高，覺得「是一個非常有天分，天才型的演員」，他分享兩年前有跟對方合作，當時身高才到他的腰，現在已經超過肩膀。當時邱宇辰就有問阮柏皓平常都看誰演的戲，沒想到阮柏皓竟然說「我都看梁朝偉跟劉德華」，當下讓他相當震驚「哇！這個小孩以後一定人不得了」。

林作逸本人透露阮柏皓飾演的小作逸，頑皮的程度只有他小時候的十分之一，他是媽媽最擔心最頭痛的小孩，看播出後大姊才跟他說，媽媽是用行動表現對他的愛，林作逸本人也是透過戲劇重新去感受媽媽對他的愛。

▲《我們六個》舉辦映後直播，演員們都看到落淚。（圖／大愛電視提供）

不僅如此，林作逸本人分享拿到博士證書時有到爸爸墳前跟爸爸說，父親對他而言「有多愛他就有多恨他，但你發現你有多恨他，你就會知道，你有多愛他」，他想告訴所有觀眾「別放棄，人生一定會有裂縫，但那就是陽光會照進來的地方」。

潘親御看完第十一集，覺得演出後會提醒自己不要有任何遺憾，他也很開心《我們六個》播出後「觀眾喜歡，我覺得很滿足」。劇中天心對離家出走後再回家的潘親御說的第一句話「一個人在外面有沒有好好吃飯，瘦了吧，想吃什麼告訴媽媽」，這句台詞深深打動黃薇渟跟蕭晴曦。

▲《我們六個》舉辦映後直播，演員們都看到落淚。（圖／大愛電視提供）

潘親御更是有感地說，這場戲是帶動劇中他飾演的「林作賢」，把所有的內疚、憤怒有了轉變，很重要的一場戲。潘親御其實允文允武，就連劇中的六妹蕭晴曦也跟著他學武術，兩人在直播時即興的對打，潘親御也單獨秀一套武術，完全沒有套招，十分有架式

何潔柔演出《我們六個》之後，覺得六個孩子經歷比很多人還要大的困難，都還能撐過去，很佩服林青瑩在十歲時就確定夢想，有勇氣地堅持走下去。

▲《我們六個》舉辦映後直播，演員們都看到落淚。（圖／大愛電視提供）

直播時林青瑩本人還有何潔柔、方語昕「三個青瑩們大合體」。何潔柔分享「我也是受到青瑩的影響，想要成為一個手心向下，可以去幫助別人的人」。她在拍戲時邊拍邊準備考大學，在選填志願時報名北醫醫管「希望透過一些規劃，造福更多的人們」。

▲《我們六個》舉辦映後直播，演員們都看到落淚。（圖／大愛電視提供）

方語昕感受到林青瑩的勇氣，超級怕針的她也跨出一步，做出人生第一次捐血，希望能幫助人。林青瑩本人希望觀眾看劇後能記得「生活中遇到逆境，永遠都有人在旁邊陪伴著你，手把手，大家就會一起往前走」。

八月二十日就播出完結篇，不過《我們六個》未完待續，很多人都關心六個孩子的現況，其實戲劇之外，真實人生一樣精彩，大愛電視將在「大愛全紀實」節目中，播出林青瑩創辦的「失智據點」，帶著失智長者搭圓夢列車的紀錄片，從戲劇到真實人生，讓感動延續。

