于正、林心如恩怨14年和解了！　他認「當年太小氣」曝私下聯絡過程

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸知名製作人于正在2009年與林心如合作開拍古裝劇《美人心計》，當時他還表示「非林心如不可」，然而，雙方後來卻因林心如製作的《傾世皇妃》種下心結，還曾公開互嗆。近來，于正再被問起和林心如的關係，他也大方鬆口回應。

▲于正和林心如多年前曾傳出有心結。（圖／翻攝自于正微博、林心如臉書）

林心如當年和于正合作完《美人心計》後，啟用對方的團隊人馬拍攝《傾世皇妃》，包括化妝師、導演等人，讓于正感到不悅。于正曾在公開場合以「麻辣燙」暗諷林心如表裡不一，更在2014年的綜藝節目中直指「最討厭台灣過氣女星」，引發軒然大波。對此，林心如僅回應「是男人就站出來把話說清楚」，此後便選擇沉默以對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼于正提到當年不爽林心如用自己團隊的事情。（圖／翻攝自微博）

不過，于正近日在節目《宮廚尚食》中，被問到是否已與林心如和好？他透露，林心如曾透過友人的手機與他聯絡，對方在酒過三巡之際，稱讚《延禧攻略》很好看，希望未來還有機會合作。于正也坦言，自己當時年紀輕「比較小氣」，雙方才會產生誤會，而他說林心如是「麻辣燙」其實也只是開玩笑。

▲▼于正表示已經與林心如和解。（圖／翻攝自微博）