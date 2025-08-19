黃國倫寇乃馨直播40分鐘募款700萬 　竟讓全網哭成一片！

記者葉文正／台北報導



黃國倫、寇乃馨上月大動作宣布以「明星合夥人」身份加入台灣頂流直播電商「Vannise溫倪詩直播電商聯盟」，信心十足喊話將挑戰破億業績，不料夫妻倆還沒開始賺錢，就先捐出了數百萬愛心善款。

▲黃國倫(左)與寇乃馨公益直播。（圖／Vannise溫倪詩 提供）



日前黃國倫寇乃馨夫妻響應「Vannise溫倪詩」創辦人邱子軒（Tony）、鄭羽珈（Bennise）號召，無償為瑪利亞基金會「安老家園」做了一場讓全網熱血沸騰的公益直播，兩對夫妻強強聯手募捐，果然影響力超狂！直播在線人數一路飆破7500人，溫倪詩的V粉們團結送愛狂刷+1，40分鐘內就迅速募得超過500萬元善款，兩對夫妻檔更當場決定各自加碼100萬，合力捐出超過700萬元善款！

▲黃國倫與寇乃馨公益直播。（圖／Vannise溫倪詩 提供）



被粉絲愛心震撼的瑪利亞基金會執行長當場落淚不止，線上粉絲們也一邊流淚，一邊狂刷捐款留言「我願意成為那道光」⋯黃國倫激動擁抱Tnoy表示：「一個能賺進很多錢的是大公司，但一個能發揮社會影響力的才是『偉大的公司』，很榮幸與如此有愛的「溫倪詩」並肩合作。」



寇乃馨透露：「當天直播，以在線7500多人的高流量和Tony、Bennise的帶貨實力，用來做生意要超過千萬營收絕對沒問題，但溫倪詩卻選擇把黃金時段的高流量拿來做公益募款，真的很了不起。」



這場別開生面的公益直播中，黃國倫、寇乃馨夫婦號召粉絲踴躍獻愛心，3600元為小單位、6000元為大單位，款項直接進入瑪利亞基金會專戶，邀大家慷慨響應，捐款的粉絲可以獲得感謝小禮物「Vannise溫倪詩」聯名的公益T-Shirt和提袋，上頭的圖案是由慢飛天使「寶寬」親筆創作，意義非凡。



聲帶腫痛一個多月未癒的黃國倫，顧不得醫囑禁聲為愛拚了！急智改編他的經典名作〈我願意〉，拚著聲啞也要高唱：「我願意為你 ，一起做公益，六千塊最好，三千六也可以 ⋯⋯我什麼都願意，讓大家一起獻愛心。」黃國倫奮力唱出的「破碎感」，讓粉絲們聽見最動人的誠意，留言區滿滿點讚，眾志成城紛紛捐款+1、+2甚至+10，大家既感動又心疼，拜託國倫老師「保護嗓子別再唱了，我們一定會響應捐款」。



眼見粉絲們熱烈捐款，大受感動的黃國倫大方宣布加碼捐100萬元善款，不料此時Tony竟立刻請工作人員拿出100萬捐款的舉牌，笑說：「我早猜到國倫老師和乃馨姐會這麼有愛，我和Bennise也捐100萬！」黃國倫大笑說：「難道我中了你們的套路嗎？」寇乃馨更驚訝高呼：「連我都不知道國倫要捐多少，你們怎麼猜得到？」兩人笑稱Tony夫婦簡直是先知能預言！兩對夫妻檔心有靈犀獻愛公益，又讓粉絲們狠狠感動了。



寇乃馨很動容：「溫倪詩帶貨破億是全台領先，但捐款力的強大更讓我深深震撼！我真見識到了溫倪詩5年多來累積超過65萬的真愛粉，這股愛的向心力，實在太難能可貴！」