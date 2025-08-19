上貢百女供鄭明析性侵！韓邪教幕後黑手是44歲美魔女　曾獲愛的忠誠獎

記者田暐瑋／綜合報導

韓國「JMS」攝理教教主鄭明析因性侵逾百位女信徒而備受譴責，惡行在紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中曝光，引發全球震驚。續篇《以倖存者之名：深入韓國慘案》進一步揭露鄭明析的重要幫兇，是一位名為鄭朝恩的44歲女信徒，甚至曾獲得鄭明析頒發的「愛的忠誠獎」，讓觀眾直呼「人心比鬼還可怕」。

鄭朝恩高中時期加入攝理教，因外貌出色受到鄭明析注意，遭受性侵後，反而成為鄭明析的幫兇，負責安排女信徒和鄭明析發生關係，藉此逐步晉升，事後安撫受害女信徒，聲稱鄭明析的行為並非情慾表現，而是出於「疼愛」的感覺，甚至形容鄭明析「可愛」以博取信徒信任。

▲鄭朝恩是鄭明析的幕後共犯。（圖／翻攝自韓網）



鄭朝恩利用教內資金購買名牌，並把自己塑造成偶像明星形象，紀錄片中揭露她在活動上載歌載舞，曾獲得鄭明析頒發「愛的忠誠獎」，顯示在教內地位之高，鄭明析於2009年因性侵罪被判刑入獄期間，鄭朝恩化身「使徒大人」，持續向信徒宣揚鄭明析的神聖形象，聲稱鄭明析擁有起死回生的能力，還自封為「聖靈」，全面掌控教內信徒。

直至2018年鄭明析出獄後，鄭朝恩的行為更為極端，繼續維護鄭明析的地位，並強化信徒對其的崇拜。當鄭明析再度遭調查時，鄭朝恩迅速切割關係，聲稱對鄭明析的惡行毫不知情，並對受害者表示心痛，變臉之快令人咋舌。

