ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

大牙離婚「曾莞婷、張文綺陪出遊」
感情變淡？3點讓你更愛對方
比爾蓋茲8月登《劉QUIZ》！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江祖平 趙露思 田曦薇 卉妮 李銘順 吳慷仁 福地祐介 何妤玟

上貢百女供鄭明析性侵！韓邪教幕後黑手是44歲美魔女　曾獲愛的忠誠獎

記者田暐瑋／綜合報導

韓國「JMS」攝理教教主鄭明析因性侵逾百位女信徒而備受譴責，惡行在紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中曝光，引發全球震驚。續篇《以倖存者之名：深入韓國慘案》進一步揭露鄭明析的重要幫兇，是一位名為鄭朝恩的44歲女信徒，甚至曾獲得鄭明析頒發的「愛的忠誠獎」，讓觀眾直呼「人心比鬼還可怕」。

鄭朝恩高中時期加入攝理教，因外貌出色受到鄭明析注意，遭受性侵後，反而成為鄭明析的幫兇，負責安排女信徒和鄭明析發生關係，藉此逐步晉升，事後安撫受害女信徒，聲稱鄭明析的行為並非情慾表現，而是出於「疼愛」的感覺，甚至形容鄭明析「可愛」以博取信徒信任。

▲鄭朝恩是鄭明析的幕後共犯。（圖／翻攝自韓網）

▲鄭朝恩是鄭明析的幕後共犯。（圖／翻攝自韓網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭朝恩利用教內資金購買名牌，並把自己塑造成偶像明星形象，紀錄片中揭露她在活動上載歌載舞，曾獲得鄭明析頒發「愛的忠誠獎」，顯示在教內地位之高，鄭明析於2009年因性侵罪被判刑入獄期間，鄭朝恩化身「使徒大人」，持續向信徒宣揚鄭明析的神聖形象，聲稱鄭明析擁有起死回生的能力，還自封為「聖靈」，全面掌控教內信徒。

直至2018年鄭明析出獄後，鄭朝恩的行為更為極端，繼續維護鄭明析的地位，並強化信徒對其的崇拜。當鄭明析再度遭調查時，鄭朝恩迅速切割關係，聲稱對鄭明析的惡行毫不知情，並對受害者表示心痛，變臉之快令人咋舌。

▲鄭朝恩是鄭明析的幕後共犯。（圖／翻攝自韓網）

▲鄭朝恩是鄭明析的幕後共犯。（圖／翻攝自韓網）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鄭明析以倖存者之名

推薦閱讀

網美拍「泡澡照」結果慘了！害樓下進口天花板漏水　屋主怒投訴

網美拍「泡澡照」結果慘了！害樓下進口天花板漏水　屋主怒投訴

7/28 15:01

屈中恆遭觀眾批「涉毒該列劣跡藝人」！面露尷尬活動中斷　衝突畫面曝

屈中恆遭觀眾批「涉毒該列劣跡藝人」！面露尷尬活動中斷　衝突畫面曝

3小時前

NONO遭判刑又掰了公司...朱海君露面了！現蹤大溪曝光「新身份」

NONO遭判刑又掰了公司...朱海君露面了！現蹤大溪曝光「新身份」

21小時前

林逸欣「婚禮精油膏」被秒殺！成長片爆紅哥哥篇幅最少…親回原因

林逸欣「婚禮精油膏」被秒殺！成長片爆紅哥哥篇幅最少…親回原因

8小時前

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！　江祖平收求助私訊心疼：該怎麼辦

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！　江祖平收求助私訊心疼：該怎麼辦

21小時前

徐乃麟《全村的希望》驚傳播一季遭喊卡！3原因收攤…電視台回應

徐乃麟《全村的希望》驚傳播一季遭喊卡！3原因收攤…電視台回應

7小時前

八點檔男星砸千萬拓展副業　「游安順秒變顧客」新竹開店原因曝光

八點檔男星砸千萬拓展副業　「游安順秒變顧客」新竹開店原因曝光

22小時前

踢爆女星遭電視台人士性侵偷拍！江祖平「真的該管」揭與受害者關係

踢爆女星遭電視台人士性侵偷拍！江祖平「真的該管」揭與受害者關係

7小時前

獨家／林千又南法婚禮狂撒千萬元　回應「沒辦法幫所有賓客付費」原因曝

獨家／林千又南法婚禮狂撒千萬元　回應「沒辦法幫所有賓客付費」原因曝

2小時前

擠下《同學來了》！羅志祥重返電視接主持棒　何美「昔看著他傻笑」圓夢了

擠下《同學來了》！羅志祥重返電視接主持棒　何美「昔看著他傻笑」圓夢了

3小時前

邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大家看

邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大家看

1小時前

趙露思宣布註銷3000萬微博！「做什麼都很累了」　最後發文道別

趙露思宣布註銷3000萬微博！「做什麼都很累了」　最後發文道別

8/18 14:10

熱門影音

霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛

大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛
權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動
戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」
邊伯賢開戰黃牛

邊伯賢開戰黃牛
朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」
短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
金泰希PO影片喊「不會剪」　 Rain放閃甜回：來我家吧

金泰希PO影片喊「不會剪」　 Rain放閃甜回：來我家吧
霍建華睽違10年在台灣受訪

霍建華睽違10年在台灣受訪
范丞丞遭私生飯追車衝撞

范丞丞遭私生飯追車衝撞
連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大
金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

李珠珢、南珉貞騎隊旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

李珠珢、南珉貞騎隊旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

朴寶劍抵達高雄超寵粉！　簽名.收信「直接變見面會」

朴寶劍抵達高雄超寵粉！　簽名.收信「直接變見面會」

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

鄭人碩回歸《角頭》宣傳狂練孝威XD　黃鐙輝曝萁媽想加入...高捷來扛

鄭人碩回歸《角頭》宣傳狂練孝威XD　黃鐙輝曝萁媽想加入...高捷來扛

看更多

【埋著埋著就變這樣了】貓見沙坑坐進去如老僧入定　男見狀打造「獅身喵面像」

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前75

快訊／趙露思3000萬微博成功註銷！　陸網震驚：真是大女人

38分鐘前34

赴北京宣傳被提20年前吸毒…遭轟「劣跡藝人」　屈中恆發聲回應！

39分鐘前0

BL陸劇慘了！廣電總局認「違規」下殘酷2禁令…網：走捷徑都堵死

52分鐘前0

畢書盡霸氣脫了！　「上空洩粗肌」寵粉尖叫聲破表

57分鐘前0

izna主唱「休養6個月」突宣布退團！　將以6人體制活動

1小時前10

GD生日眾星歡慶！現身「不能笑派對」超崩潰　BIGBANG隔天迎19周年

1小時前0

大元快看！丁噹邀鼓鼓當嘉賓　「他嚇到忘詞」認：真的太漂亮

1小時前1

直擊／大牙離婚後首度公開露面！全身粉紅「滿臉燦笑」敬業貌曝光

1小時前20

尷尬了！張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」　異味瀰漫片場：內褲全毀

1小時前0

女兒遭殺人犯襲擊「是唯一倖存者」　賈靜雯悲痛喊話：不要惹媽媽

讀者迴響

熱門新聞

  1. 網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水
    7/28 15:01
  2. 屈中恆遭觀眾批「涉毒該列劣跡藝人」！衝突畫面曝
    3小時前3228
  3. NONO遭判刑又掰了公司...朱海君露面了！現蹤大溪曝光「新身份」
    21小時前186
  4. 林逸欣婚禮精油膏被秒殺　1原因不敢再宣傳
    8小時前122
  5. 女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！江祖平收求助私訊心疼
    21小時前6672
  6. 徐乃麟《全村的希望》驚傳播一季遭喊卡！
    7小時前2011
  7. 八點檔男星砸千萬拓展副業　「游安順秒變顧客」
    22小時前4
  8. 踢爆女演員遭電視台人士性侵偷拍！　江祖平揭與受害者關係
    7小時前1810
  9. 林千又南法婚禮狂撒千萬元「沒辦法幫所有賓客付費」原因曝
    2小時前1420
  10. 羅志祥重返電視接主持棒
    3小時前2810
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合