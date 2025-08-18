左左右右長大了！變17歲美少女　跳街舞自嘲反指標

▲左左右右上節目錄影。（公視提供）

圖文／鏡週刊

左左右右近日上公視《哈！真相大白了》錄影，當年不僅是家喻戶曉的小童星，也曾在香蕉哥哥、草莓姐姐婚禮上當小花童，兩人現已成了亭亭玉立的17歲少女，提到姊妹目前彼此差異，左左也說，「我穿著比較女生，而右右比較像小男生多一點」，還說「我媽都說養了一男一女」，讓哈林笑說「太好了！有兩個女兒還有一個兒子」。

當天錄影左、右兩人目前同興趣是跳街舞，還在哈林的起鬨下大秀一段舞蹈。右右也笑稱自己到節目「看是真相大白還是我們的腦袋比較白」，左左也說自己是來成為「反指標的」，引來賓們大笑。沒想到左左異軍突起還跟亞里挺進到最終回合才敗北，也讓哈林驚呼「這運氣跟實力都不可小覷啊」。

節目上出題「用打火機燒死蟑螂會違反動物保護法」，哈林拍掌大笑說「誰會燒蟑螂啊？」豈料同場來賓香蕉哥哥率先發難自招「小時候都有燒啊！」還笑問哈林「你沒燒過？」哈林表示小時候都是拖鞋解決，「蟑螂來了趕快處裡掉，要就打牠、要不趕掉牠」，也覺得香蕉哥哥點火對付蟑螂「純粹是好玩，男生調皮啦！」香蕉哥哥更作勢炒菜狀，問眾人說「要不來要一個香煎蟑螂啊？」讓一旁草莓姐姐摀嘴嚇壞說「好可怕！」



