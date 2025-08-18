EXO邊伯賢台上開戰！嗆黃牛「不喜歡我別買票」　比倒讚全場叫好

記者田暐瑋／綜合報導

韓國人氣男團EXO成員邊伯賢近期在演唱會上針對黃牛票問題公開表態，在台上直接警告黃牛：「不喜歡我就不要買票！」引發熱烈討論，迅速登上熱搜榜。

邊伯賢近日到香港開唱，在演唱會談話環節時主動提及黃牛亂象，直接表示：「如果你們不喜歡我，就不要買我的票，再用很高的價錢賣出去！我真的很不喜歡這種行為。」最後還比了一個倒讚的手勢，並承諾會繼續想辦法，去找到並制裁這些人，獲得全場粉絲歡呼叫好。

▲伯賢台上嗆黃牛。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

邊伯賢所屬公司也積極採取行動，宣布在2025年「Reverie」世界巡迴演唱會中推出多項創新措施，包括採用「線上線下同步直播」模式，藉此減少因「位置溢價」所引發的購票焦慮，公司表示將持續打擊灰色產業鏈，確保真正的粉絲能夠順利購票。

根據粉絲反映，目前演唱會門票問題已相當嚴重，以澳門場次為例，曾出現高達28.5萬人同時搶票的情況，導致門票「秒售罄」，大量票源流入二級市場後，價格遭到哄抬，讓許多學生族群因無力負擔高價票，無緣親眼觀賞演出，更有部分黃牛以「行程衝突」、「幫朋友多搶」等藉口轉售票券，造成市場混亂。

▲伯賢台上嗆黃牛。（圖／翻攝自微博）

