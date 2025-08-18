ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
拉麵店員工看到木村拓哉！　「怕手髒」不敢問握手…男神雙手緊握

記者陳芊秀／綜合報導

日本男神木村拓哉開設YouTube頻道，訂閱人數即將突破200萬。他時常因拍片主題造訪許多各種店家，這次前去一間「家系拉麵」拉麵店，雖然這不是第一次去拍吃拉麵的影片，但這支片在短短兩天內觀看數飆出將近250萬，網友直說：「感動到哭了。」

▲▼拉麵店員工看到木村拓哉！　「怕手髒」不敢問握手。（圖／翻攝自YouTube）

▲木村拓哉造訪拉麵店，店主從未開放拍攝，為木村拓哉破例。（圖／翻攝自YouTube）

據日媒《FLASH》報導，木村拓哉造訪一家位於神奈川縣厚木市的拉麵店「厚木家」，這家店是橫濱市豚骨醬油拉麵「吉村家」直系的家系拉麵店，且店主吉村政紀從來不開放YouTuber拍攝，店內也張貼禁止拍照、攝影的字條。然而店主因為是木村拓哉的忠實粉絲，這次特別點頭答應攝影團隊拍攝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

木村拓哉感受到店主熱情，且店主一見到他就能說出追劇劇名《青春無悔》、《愛情白皮書》到《型男主廚三星夢》，令他相當感動。同時他點了拉麵配白飯，沒有事前被告知，就懂得用浸泡在濃郁湯汁中的海苔包裹白飯，店主看了十分開心，影片中店長感動說：「從來沒想到人生中有一天可以看到木村拓哉（本人），真的很感謝」、「能喜歡木村拓哉真的太好了」。而他也把拉麵、白飯吃光光，一邊回應說：「雖然有點不好意思，有點害羞，但能聽到這樣的話，又能吃到這麼好吃東西！真的非常非常開心。」

▲▼拉麵店員工看到木村拓哉！　「怕手髒」不敢問握手。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼拉麵店員工看到木村拓哉！　「怕手髒」不敢問握手。（圖／翻攝自YouTube）

▲拉麵店主心情超激動，直說：「沒想到人生有一天可以見到木村拓哉。」（圖／翻攝自YouTube）

吃完拉麵後，木村拓哉把《型男主廚三星夢巴黎篇》電影DVD親自簽名送給店主，接著還和店裡所有的店員拍大合照，接著開始一一握手鞠躬道歉。其中一位廚房的工作人員，因為手滿是油污不敢和其他人一樣找他握手。而他主動拉起工作人員的手說：「大家都應該感受到，這些努力才有今天的成果。」原來員工的右手因為要攪拌大量湯汁，手掌皮膚脫落，形成大大的繭。而他更是雙手緊緊握著對方的手，幾乎90度鞠躬致意感謝。

▲▼拉麵店員工看到木村拓哉！　「怕手髒」不敢問握手。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼拉麵店員工看到木村拓哉！　「怕手髒」不敢問握手。（圖／翻攝自YouTube）

▲木村拓哉和拉麵店所有員工大合照，一一握手。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼拉麵店員工看到木村拓哉！　「怕手髒」不敢問握手。（圖／翻攝自YouTube）

▲廚房工作人員怕手沾滿油污，不敢握手。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼拉麵店員工看到木村拓哉！　「怕手髒」不敢問握手。（圖／翻攝自YouTube）

▲木村拓哉雙手緊緊握住對方。（圖／翻攝自YouTube）

網友輪番留言「這是努力的成果，感動哭了。努力的人不會被忽視」、「讚美長滿繭的手，就算髒也表達敬意並握手，真的太棒了」、「看到他深深鞠躬並握住長滿繭的手，感受到他的人格魅力」。

有娛樂線記者透露，木村拓哉2023年在宣傳電影《THE LEGEND & BUTTERFLY》時，分享拍攝現場故事，致詞時特別介紹「那位幫我穿上鎧甲並負責所有佈景的美術、裝飾工作人員」，並點名美術和燈光工作人員的名字，「木村拓哉在拍攝現場，從資深到新人都會記得名字是很有名的事情，對幕後工作人員都表達敬意，這次自然也會注意到拉麵店工作人員的手」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

