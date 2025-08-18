何妤玟脫了「單穿內衣」！趴床掉出超有料上圍 友看傻：這身材太誇張

記者潘慧中／綜合報導

何妤玟儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她17日便在社群網站上傳一系列單穿內衣的趴床照，火辣程度破表，成語蕎看了也佩服直呼：「這身材太誇張了！」

▲何妤玟辣PO床照。



照片中，可以看到何妤玟上半身只穿著一件淡紫色細肩帶內衣，辣露渾圓半球；下半身則搭配白色細條紋的寬鬆短褲，呈現出輕鬆自在的居家氛圍。

▲何妤玟單穿內衣入鏡。



何妤玟時而跪在床上，時而轉身趴在床上，時而仰躺拱起身體，纖細的腰身和雙腿線條全被拍了下來，「不管現在的妳是幾歲，都來得及重新愛自己，我們也有能力支持跟照顧，自己內在受傷過的小女孩。」

▲何妤玟身材纖細。



事實上，何妤玟身高166公分，體重通常維持在48至49公斤。關於飲食習慣，她曾透露幾乎沒在吃零食、宵夜與甜點，「過去我媽媽對我要求嚴格，飯量一直都是半碗，精緻澱粉攝取少，也有一陣子肉吃不多，或是吃素，血會比較濁，身體比較重，因此不吃紅肉，只吃雞肉。」

運動方面，何妤玟曾表示每周運動3到4天，「年紀到了，發現光做瑜珈體態不夠漂亮，所以增加兩天跳有氧，鍛鍊線條，一周一天做瑜珈伸展，一周做皮拉提斯與禪柔運動，可以練到肌肉，都有重訓的效果，後兩者比較訓練細部肌肉，希望線條細緻、是漂亮的。」