ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《大學生》金陽結婚了！
超容易犯花癡的三大星座！
許光漢退伍首作推「超狂福利」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

夏克立 黃嘉千 葛斯齊 江蕙 朴寶劍 王晶 張柏芝 謝霆鋒

許允樂「首度牽手李玉璽現身了」！路邊被勾肩：很珍惜你 91字告白超甜

記者潘慧中／綜合報導

許允樂和張兆志離婚1年後，日前低調證實與小6歲的李玉璽交往中，令粉絲又驚又喜。面對新戀情十分低調的她，18日首度分享小倆口的牽手放閃照，「感謝我們讓愛成為最自在的樣子」，立刻吸引近萬人朝聖按讚！

▲▼許允樂,李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

▲李玉璽牽著許允樂的手超閃。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

照片中，可以看到許允樂身穿咖啡色背心，短版中空剪裁辣露小蠻腰，搭配白色西裝外套、長褲和尖頭高跟鞋，造型乾淨俐落，展現自信優雅氣質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼許允樂,李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

▲許允樂打扮得好漂亮。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

李玉璽則是穿上咖啡色西裝套裝，內搭淺色上衣，腳踩白色球鞋，為整體造型增添休閒感。他時而牽起許允樂的手，時而勾住女友的肩膀，隔著螢幕都能感受到甜蜜氛圍。

▲▼許允樂,李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

▲▼李玉璽勾著許允樂的肩膀也好甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／byleway、mr.lucy___）

▲▼許允樂,李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）

許允樂在貼文裡感性地說，原來做自己也能被珍視，「你沒有要我溫柔似水，而是覺得我的膽識跟那樣的哈哈大笑很可貴；我沒有要你不能哭，很是珍惜你每次的真情流露」，能互相以真實模樣談戀愛，讓她覺得很感恩。

許允樂IG全文：

原來
做自己也能被好好珍藏

你沒有要我溫柔似水
而是覺得我的膽識跟那樣的哈哈大笑很可貴

我沒有要你不能哭
很是珍惜你每次的真情流露

在愛裡 我能是我
也能在你需要時擁抱你

感謝我們讓愛成為最自在的樣子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

許允樂李玉璽

推薦閱讀

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」　關10年吃餿水650人活活餓死

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」　關10年吃餿水650人活活餓死

6小時前

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」　出道30周年升格人夫

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」　出道30周年升格人夫

5小時前

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

5小時前

李珠珢PO低胸跳舞片「將隊友全打碼」掀戰！罕見親上火線回應了

李珠珢PO低胸跳舞片「將隊友全打碼」掀戰！罕見親上火線回應了

4小時前

夏克立爆「睡女粉射後不理」！婚內出軌訊息曝　前經紀人認：有女性聯絡我

夏克立爆「睡女粉射後不理」！婚內出軌訊息曝　前經紀人認：有女性聯絡我

21小時前

不只蔡英文去看江蕙演唱會！　超大咖天后自費買票「低調躲觀眾席」

不只蔡英文去看江蕙演唱會！　超大咖天后自費買票「低調躲觀眾席」

8/16 14:41

高雄捕獲野生帥哥慢跑！竟是男神朴寶劍　粉絲認出：這我家巷口

高雄捕獲野生帥哥慢跑！竟是男神朴寶劍　粉絲認出：這我家巷口

22小時前

林志穎妻偕友嗑鍋露美腿！　夜店續攤30分冒雨趕回家

林志穎妻偕友嗑鍋露美腿！　夜店續攤30分冒雨趕回家

9小時前

王晶曝張柏芝婚變內幕！　「在片場抱怨謝霆鋒」他斷言：婚姻難維持

王晶曝張柏芝婚變內幕！　「在片場抱怨謝霆鋒」他斷言：婚姻難維持

20小時前

霍建華首拍大陸短劇！全劇僅7.6小時　「超瘋演技」網看呆：以為拍電影

霍建華首拍大陸短劇！全劇僅7.6小時　「超瘋演技」網看呆：以為拍電影

8/17 15:34

金鍾國突結婚《RM》成員今天才知情！錄影現場報喜　4個月前早買婚房

金鍾國突結婚《RM》成員今天才知情！錄影現場報喜　4個月前早買婚房

5小時前

唐綺陽運勢／雙魚可以告白了！天蠍「適合先獨處」射手人緣太好要小心

唐綺陽運勢／雙魚可以告白了！天蠍「適合先獨處」射手人緣太好要小心

9小時前

熱門影音

霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
范丞丞遭私生飯追車衝撞

范丞丞遭私生飯追車衝撞
李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」
短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS
連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
霍建華睽違10年在台灣受訪

霍建華睽違10年在台灣受訪
李珠珢、南珉貞騎隊旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

李珠珢、南珉貞騎隊旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

朴寶劍抵達高雄超寵粉！　簽名.收信「直接變見面會」

朴寶劍抵達高雄超寵粉！　簽名.收信「直接變見面會」

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

《零日攻擊》高橋一生精彩花絮

《零日攻擊》高橋一生精彩花絮

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

佩甄赴美2周燒百萬！備千萬送女留學　憶美國求學「爸爸賣股票讓我讀書」

佩甄赴美2周燒百萬！備千萬送女留學　憶美國求學「爸爸賣股票讓我讀書」

5566聚會全聊別人！近況靠媒體才知　五月天促成合體...小刀：想去鳥巢

5566聚會全聊別人！近況靠媒體才知　五月天促成合體...小刀：想去鳥巢

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

看更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

EXO邊伯賢台上開戰！嗆黃牛「不喜歡我別買票」　比倒讚全場叫好

12分鐘前0

白冰冰嘆是「獨居老人」！　70歲感情現況曝光：跟我在一起，少奮鬥30年

42分鐘前1118

何妤玟脫了「單穿內衣」！趴床掉出超有料上圍 友看傻：這身材太誇張

58分鐘前31

曾熱戀郭書瑤！《大學生》金陽結婚了「甜吻空姐女友」　經紀人證實喜訊　

59分鐘前20

道頓堀火災2死4傷！KIMIKO驚曝原定今早該在現場「慢一步反而是保護」

1小時前0

愛雅懷孕3月「身體出現驚人變化」！老公親下廚獨寵她 胎兒現況曝

1小時前0

全球漢寶大串聯跨海追愛！許光漢退伍首作祭出「超狂福利」抽機票

1小時前3

王心凌開唱結束「緊急送醫」！　突狂吐不止...現況曝光

1小時前0

李珠珢騎隊旗惹議！啦啦隊女神若潼揭「應援不成文禁忌」

1小時前20

楊冪成陸劇救世主！　新劇《生萬物》飆出驚人收視…觀眾看到哭

讀者迴響

熱門新聞

  1. 韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」
    6小時前2810
  2. 快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」
    5小時前5014
  3. 金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開
    5小時前1210
  4. 李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰
    4小時前1414
  5. 夏克立爆「睡女粉射後不理」
    21小時前2820
  6. 不只蔡英文去　超大咖天后躲觀眾席看江蕙
    8/16 14:41421
  7. 高雄捕獲野生帥哥慢跑！竟是男神朴寶劍　粉絲認出：這我家巷口
    22小時前241
  8. 林志穎妻偕友嗑鍋露美腿　夜店續攤30分
    9小時前1631
  9. 王晶曝張柏芝婚變內幕「在片場抱怨謝霆鋒」
    20小時前87
  10. 霍建華首拍大陸短劇！全劇僅7.6小時
    8/17 15:344
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合