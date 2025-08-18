許允樂「首度牽手李玉璽現身了」！路邊被勾肩：很珍惜你 91字告白超甜

記者潘慧中／綜合報導

許允樂和張兆志離婚1年後，日前低調證實與小6歲的李玉璽交往中，令粉絲又驚又喜。面對新戀情十分低調的她，18日首度分享小倆口的牽手放閃照，「感謝我們讓愛成為最自在的樣子」，立刻吸引近萬人朝聖按讚！

▲李玉璽牽著許允樂的手超閃。（圖／翻攝自Instagram／byleway）



照片中，可以看到許允樂身穿咖啡色背心，短版中空剪裁辣露小蠻腰，搭配白色西裝外套、長褲和尖頭高跟鞋，造型乾淨俐落，展現自信優雅氣質。

▲許允樂打扮得好漂亮。（圖／翻攝自Instagram／byleway）



李玉璽則是穿上咖啡色西裝套裝，內搭淺色上衣，腳踩白色球鞋，為整體造型增添休閒感。他時而牽起許允樂的手，時而勾住女友的肩膀，隔著螢幕都能感受到甜蜜氛圍。

▲▼李玉璽勾著許允樂的肩膀也好甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／byleway、mr.lucy___）



許允樂在貼文裡感性地說，原來做自己也能被珍視，「你沒有要我溫柔似水，而是覺得我的膽識跟那樣的哈哈大笑很可貴；我沒有要你不能哭，很是珍惜你每次的真情流露」，能互相以真實模樣談戀愛，讓她覺得很感恩。

許允樂IG全文：



原來

做自己也能被好好珍藏

你沒有要我溫柔似水

而是覺得我的膽識跟那樣的哈哈大笑很可貴

我沒有要你不能哭

很是珍惜你每次的真情流露

在愛裡 我能是我

也能在你需要時擁抱你

感謝我們讓愛成為最自在的樣子