「織織跟胖大叔結婚有什麼好」！老公被質疑很有錢 釣出本尊回應了

人氣漫畫家織織2023年宣布和交往16年的賴賴分手後，隔年底證實懷孕，並於今年6月平安生下寶寶，最近還首度公開了老公的長相。未料，引來部分網友不解地問「難道是因為很有錢嗎？跟一個胖大叔在一起一輩子有什麼好」，她隨後也真的被釣出來回應了。

該網友認為以織織的條件，大可不必跟「中年胖大叔談戀愛結婚」，還懷疑其老公是否很有錢，「如果只是要找情緒穩定、戀愛腦、善良能溝通這些特質的男生應該滿街跑吧？！」

對此，織織解釋老公並沒有很有錢，「就是普通上班族」，但另一半確實是中年大叔，「但我也早就不是少女的年紀了耶！？」她無法想像現在跟小鮮肉談戀愛的畫面，「現在喜歡個性偏穩重的類型。」

織織表示她並沒有找到的是一個特別完美的對象，自己和老公都有缺點，「祝福大家都順利找到自己喜歡的人，找不到也無所謂，更重要的是自己成為自己喜歡的人。」