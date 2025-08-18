「方文山女主角」消失9年宣布回歸演藝圈！　合體鹿希派畫面曝光

記者黃庠棻／台北報導

「戲劇女神」韓雨潔曾在方文山首部執導的電影《聽見下雨的聲音》飾演女主角，近期與「台灣最帥猛男」唐子元，號召綜藝天王吳宗憲之子鹿希派、最美禮生寧寧、星野優、李家葳、李庭萱等藝人、KOL力挺「浪愛送糧公益活動」。

▲韓雨潔與唐子元號召鹿希派、最美禮生寧寧、星野優、李家葳、李庭萱等人參與浪愛送糧公益活動。（圖／調皮浪浪園區）

由於日前台灣南部近期連續颱風侵襲，暴雨帶來的洪水一度淹到幾乎與人齊高，災情慘烈。狗園不僅設施受損，倉庫內的飼料更全數遭洪水沖走，數百隻浪浪瞬間面臨斷糧危機。這個消息傳出後，讓參與「浪愛送糧公益活動」的藝人與KOL聽得心疼不已，紛紛決定親自南下，以行動伸出援手，不到三天即送來飼料，給予最即時的幫助。

藝人、KOL們不畏豔陽，滿載的飼料車將一袋袋重達20公斤的乾糧送抵狗園，親手一袋袋扛進園區。過去這些沉重的飼料，都是由狗園媽媽獨自搬運，早已造成園媽膝蓋極大的負擔。

看到藝人們齊心接力，狗園媽媽感動到紅了眼眶，頻頻向大家致謝。為了不讓水災再次衝擊，唐子元與鹿希派甚至合力扛起沉重磚塊，協助園區重建，展現滿滿「man power」。

「戲劇女神」韓雨潔在活動前特地拍攝短影音號召，喚起粉絲關注，不僅吸引眾多在地粉絲響應，甚至感動了一位馬來西亞粉絲不辭千里飛來台灣，再轉乘高鐵南下，只為能親自參與送糧行動，讓她相當感動。

除了韓雨潔與唐子元，現場還有「最美禮生」寧寧帶著KOL魏萱同行，愛心大使星野優除了親自協助搬糧，還與浪浪們打成一遍。台南市議員李偉智更到場支持，與藝人、志工共同付出，為本次公益活動留下最美好的回憶。

此次公益行動，也見證了韓雨潔久違銀光幕的回歸，她透露除了公益，也將迎來全新演藝挑戰，參與知名小說家藤井樹的新電影演出，這也是她繼《聽見下雨的聲音》後，再度以大銀幕作品與觀眾見面。