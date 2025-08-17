王晶曝張柏芝婚變內幕！　「在片場抱怨謝霆鋒」他斷言：婚姻難維持

記者蔡宜芳／綜合報導

香港知名導演王晶拍過許多經典作品，也合作過無數大咖港星。他近來和女兒一起經營YouTube頻道，分享香港演藝圈秘辛。在最新的影片中，更提到了張柏芝、謝霆鋒這段轟動演藝圈的婚姻破裂原因，引發熱議。

▲張柏芝和謝霆鋒的婚姻僅維持5年。（圖／翻攝自微博／張柏芝、鋒味）

王晶在16日的個人YouTube節目《王晶笑看江湖》中，透露在電影《無價之寶》拍攝期間，因為劇組有很多孩子，因此張柏芝母愛爆發，在劇組熱心為小演員們準備食物，但同時也會在眾人面前頻繁抱怨謝霆鋒。王晶表示：「自己聽到這些抱怨後覺得，你有好多不滿，你在我們這些人面前說，你們這段婚姻都好難維持的。」沒多久這段婚姻果真走向終點。

王晶認為，張柏芝與謝霆鋒的婚姻問題，主要源於雙方性格與溝通方式的差異。張柏芝性格直率外放，習慣即時表達情緒；相對地，謝霆鋒則較為內斂，面對衝突時傾向沉默以對。這種性格上的差異，在戀愛期間或許是互補的特質，但在婚姻生活中卻逐漸成為矛盾的導火線。此外，兩人在事業巔峰期聚少離多，加上外界輿論壓力，都為這段婚姻增添了額外負擔。

▲▼王晶透露當年張柏芝經常在眾人面前抱怨謝霆鋒。（圖／翻攝自YouTube／王晶笑看江湖）

此前，謝霆鋒和張柏芝是演藝圈的模範夫妻檔之一，謝霆鋒曾在公開場合表示：「在我最低潮的時候，站在我身邊的只有她。」而張柏芝也曾在訪談中透露，婚姻期間她對謝霆鋒付出許多心力，包括在對方受傷時細心照料。雙方在離婚後，始終保持理性態度，為了孩子們的健康成長，仍維持基本互動與尊重。

王晶的節目片段傳開後，謝霆鋒與張柏芝皆未對王晶的說法做出回應。而網友對於舊事重提持不同態度。有人認為：「人家離婚都那麼多年了，現在提這些做什麼？」也有網友表示：「從王晶的描述可以看出，張柏芝是真的很愛小孩。」