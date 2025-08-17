蘿莉塔被勸「一哭就抱太寵嬰兒」！聽完育兒建議…霸氣反擊：我很滿足
記者潘慧中／綜合報導
蘿莉塔（李晨菲）2023年7月登記結婚，隔月順利產下女兒，不時會分享家庭生活。她近日回憶懷孕時，曾聽過不少育兒建議，「跟我說『千萬不能太寵嬰兒』」，讓她頓時一頭霧水。
▲蘿莉塔不完全認同這種育兒建議。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）
蘿莉塔當下進一步詢問何謂太寵嬰兒，對方回答：「就是一哭就抱。」她其實並不認同這種說法，所以追問「為什麼不能抱」，得到的理由卻只是「因為這樣以後他會覺得，只要哭了就能有抱抱」，對方甚至還說「然後妳手就會很痠」。
對此，蘿莉塔坦言當下表面說了謝謝，「但心裡其實在想『你要不要聽看看你在說什麼』！」她直言真正開始育兒後，自己是「抱好抱滿」那一派的媽媽。
▲▼蘿莉塔相當疼愛寶貝女兒。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）
雖然手確實很痠，但蘿莉塔的內心相當滿足，「相信寶包也是。」隨著孩子逐漸長大，她也感受到時間的珍貴，「現在越來越抱不動了，但能抱還是儘量抱。免錢的抱抱就能讓她開心，為什麼不做呢？」
蘿莉塔IG全文：
懷孕時
有人跟我說：「千萬不能太寵嬰兒。」
「什麼樣叫做太寵嬰兒？」
「就是ㄧ哭就抱。」
「為什麼不能抱？」
「因為這樣以後他會覺得，只要哭了就能有抱抱。」
「然後呢？」
「然後妳手就會很痠。」
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
我當下雖然笑著說謝謝
但心裡其實在想：「你要不要聽看看你在說什麼？」
反正我是抱好抱滿
手當然真的也很痠
但我的心很滿足
相信寶包也是
現在越來越抱不動了
但能抱還是儘量抱
免錢的抱抱就能讓她開心
為什麼不做呢？
讀者迴響