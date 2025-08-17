王嘉爾食物中毒疑「吃了韓國醬蟹」！當晚嚴重吐瀉　醫警告可怕下場

記者田暐瑋／綜合報導

王嘉爾15日深夜因突發食物中毒緊急送醫，原定舉辦的粉絲簽名會也臨陣喊卡，現況令人擔憂，有網友爆料他前一晚食用了韓國醬蟹，疑似是因此導致食物中毒。

有目擊網友表示，王嘉爾15日晚間在首爾知名餐廳享用韓式醬蟹，當日午夜隨即出現劇烈嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀，疑似是因此食物中毒。專家指出，醬蟹屬於生醃海鮮類食品，在夏季高溫環境下極易滋生副溶血性弧菌、李斯特菌等致病菌，容易引發急性腸胃炎。

▲王嘉爾。（圖／翻攝自Instagram／jacksonwang852g7）

這已是王嘉爾第二次公開發生食物中毒事件，先前一次發生於2019年墨西哥巡演期間。截至16日，王嘉爾仍在靜養恢復中，工作室尚未公布具體康復時間，至於參加簽名會的粉絲，官方也承諾將重新安排活動，並對粉絲進行補償。

醫學專家特別提醒，生醃料理中的酒精和醬油並無法完全殺死細菌，生食螃蟹更可能帶有肺吸蟲等寄生蟲，一旦感染可能危及肺部甚至腦部，應確保海鮮類食材經過徹底加熱才可食用，特別是腸胃敏感者更應謹慎。

▲王嘉爾。（圖／翻攝自Instagram／jacksonwang852g7）

