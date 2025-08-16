ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李珠珢、南珉貞騎軍旗道歉！
「5方法」教你擊敗拖延症
薔薔曝「有人弄黑函想惹事」
織織公開老公長相「被酸找安穩對象妥協」　本人直球反擊：可憐

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年和交往16年的賴賴分手，去年12月PO出超音波照宣布懷孕，並在今年6月平安生下寶寶。最近她在社群罕見公開老公的長相，甜蜜表示「我嫁了我喜歡的人」，不料貼文曝光後，卻疑似出現網友留言諷刺她，為此她正面反擊了！

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

▲織織最近公開老公長相。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

織織今（16）日透過IG限動公開一張網友的留言截圖，畫面中可見到，對方以嘲諷的口吻寫下：「很感慨，女人年華老去後，只能找安穩的對象妥協；男人條件差，就只能回收年華老去的。」面對這樣的言論，織織正面回應對方：「我不覺得我哪裡妥協欸，然後你好像不太開心，是因為條件差嗎？」

沒想到該網友隨即回嘴，強調「我條件很好啊，不用回收年華老去的。」然而，織織再度回擊：「看到你一直收回收得講，還說自己條件好，沒自覺的父權沙豬腦，也蠻可憐的。」並在截圖底下配文寫道「？什麼問題」，似乎對於該網友的留言內容感到相當不解。

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

▲織織正面回擊酸民留言。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

事實上，織織昨（15）日才在社群公開老公的真面目，只見她曬出的合照中，她挺著孕肚靠在對方的肩膀上，老公則是把手放在她的孕肚上，兩人都露出笑容，模樣相當幸福甜蜜。織織更在文中稱自己嫁的人「不是夢中情人」，卻又「正是夢中情人」，自揭老公的各種小缺點，包含「身材胖胖的體重有點超標」、「愛吃速食」、「講到運動就發懶」、「皮膚不太好」，甚至還笑稱「笑起來眼角皺紋深到可以夾死蚊子」。

然而，織織話鋒一轉，甜蜜表示眼前這位老公，其實就是她真正的夢中情人。她形容另一半「抱起來很有安全感」、「吃速食時會像小孩一樣雀躍」，雖然不愛重訓卻「很愛揪我跑馬拉松」，而且每天都會把刷到的「優質蠢片」分享給她，讓生活充滿笑聲。她更透露，老公的眼睛笑起來就像月亮一樣彎彎的，「我嫁了我喜歡的人。」

剛剛
剛剛
50分鐘前32

陸劇90後十大男神排行！　劉宇寧演歌雙棲《折腰》大爆紅

1小時前50

織織公開老公長相「被酸找安穩對象妥協」　本人直球反擊：可憐

1小時前0

說好的專輯呢？　周杰倫親曝「最大難關是因她」：所以要找錄音室

1小時前30

林襄經紀人8歲兒遭飯店疑誤觸警報　她列6大理由反駁：不合理！

1小時前1823

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

2小時前30

蔡依林、吳青峰真的「上台」　爆孫燕姿私下真面目：這樣的人不多了

2小時前82

「最美小龍女」赴泰被質疑偷護照！　59歲凍齡美貌驚呆海關

2小時前610

金曲獎「喊呂士軒走快一點」挨轟　張清芳震撼宣布：再也不會頒獎

2小時前50

薔薔PO文「有人弄黑函想惹事」！　放話正面迎擊：我行得正做得直

2小時前20

江蕙台北首位嘉賓是她！自豪「促成復出第一人」下秒糗：是周杰倫

