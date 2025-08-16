織織公開老公長相「被酸找安穩對象妥協」　本人直球反擊：可憐

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年和交往16年的賴賴分手，去年12月PO出超音波照宣布懷孕，並在今年6月平安生下寶寶。最近她在社群罕見公開老公的長相，甜蜜表示「我嫁了我喜歡的人」，不料貼文曝光後，卻疑似出現網友留言諷刺她，為此她正面反擊了！

▲織織最近公開老公長相。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

織織今（16）日透過IG限動公開一張網友的留言截圖，畫面中可見到，對方以嘲諷的口吻寫下：「很感慨，女人年華老去後，只能找安穩的對象妥協；男人條件差，就只能回收年華老去的。」面對這樣的言論，織織正面回應對方：「我不覺得我哪裡妥協欸，然後你好像不太開心，是因為條件差嗎？」

沒想到該網友隨即回嘴，強調「我條件很好啊，不用回收年華老去的。」然而，織織再度回擊：「看到你一直收回收得講，還說自己條件好，沒自覺的父權沙豬腦，也蠻可憐的。」並在截圖底下配文寫道「？什麼問題」，似乎對於該網友的留言內容感到相當不解。

▲織織正面回擊酸民留言。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

事實上，織織昨（15）日才在社群公開老公的真面目，只見她曬出的合照中，她挺著孕肚靠在對方的肩膀上，老公則是把手放在她的孕肚上，兩人都露出笑容，模樣相當幸福甜蜜。織織更在文中稱自己嫁的人「不是夢中情人」，卻又「正是夢中情人」，自揭老公的各種小缺點，包含「身材胖胖的體重有點超標」、「愛吃速食」、「講到運動就發懶」、「皮膚不太好」，甚至還笑稱「笑起來眼角皺紋深到可以夾死蚊子」。

然而，織織話鋒一轉，甜蜜表示眼前這位老公，其實就是她真正的夢中情人。她形容另一半「抱起來很有安全感」、「吃速食時會像小孩一樣雀躍」，雖然不愛重訓卻「很愛揪我跑馬拉松」，而且每天都會把刷到的「優質蠢片」分享給她，讓生活充滿笑聲。她更透露，老公的眼睛笑起來就像月亮一樣彎彎的，「我嫁了我喜歡的人。」