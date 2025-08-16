被《玻璃之心》感染　陽帆愛女安吉驚喜現身I Mean Us演唱會當嘉賓！

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者蔡琛儀／台北報導

陽帆愛女、創作歌手ANGIE安吉去年底推出首張創作專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》，今年更以「每月一首歌」形式陸續上架專輯曲目，新歌〈Don’t Love Me!〉是她首度攜手金音獎樂團I Mean Us合作，昨晚她也驚喜現身I Mean Us成軍10週年演唱會，雙方合體首唱新歌。

▲▼安吉擔任I Mean Us演唱會嘉賓。（圖／索尼提供）

▲安吉開心體驗玩團的感覺。（圖／索尼提供）

能參與I Mean Us具里程碑意義的10週年演出，安吉直呼榮幸，佩服對方對音樂的堅持，更興奮笑說：「過去都是自己面對舞台，這次能跟band一起炸裂，真的很爽！」為此她特地看大量Live Band影片蒐集靈感，還分享近期沉迷日劇《玻璃之心》，讓她徹底陷入樂團氛圍，直喊「好酷、好帥！」

安吉加入樂團排練，大讚氛圍Chill卻專業，讓她感受「沒有比音樂更重要的事」。演出當晚，她在後半段驚喜登場，與I Mean Us合唱〈Don’t Love Me!〉，以Live形式展現「感情不夠認真就別靠近」的態度，她表示，能和樂團同台飆歌，自己的帥氣度都提升了，笑說：「大概提升了百分之30左右！」這次只合唱一首歌讓她有些欲罷不能，表示希望之後有機會可以多多跟I Mean Us一起表演，

▲▼安吉擔任I Mean Us演唱會嘉賓。（圖／索尼提供）

▲安吉擔任I Mean Us演唱會嘉賓。（圖／索尼提供）

她也透露，10月底將於台北、高雄舉辦首次個人音樂簽名會，期待把音樂與能量帶給粉絲與更多樂迷。

