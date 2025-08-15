遭于正暗諷「角色睡來的」！　22歲女星怒回擊：需要律師函嗎？

記者劉宛欣／綜合報導

大陸編劇暨製作人于正日前影射陸劇《天才女友》導演涉及潛規則，透露旗下女星趙嘉敏原本已進組，卻在第一天因導演「百般挑剔」遭換角，由22歲新人合詩雨接手。他在微博諷刺「取代她的女孩付出比她多，得到那個角色理所當然，但她乾淨啊，乾淨也是要有代價的」，雖然隨後加註「如有雷同純屬巧合」以迴避法律風險。

▲于正暗諷合詩雨引發熱烈討論。（圖／翻攝自于正微博）

于正一番話讓合詩雨無辜成為箭靶，不少酸民留言「妳被睡了？」惹得她火大回嗆：「你需要律師函嗎？」但並未直接點名反擊于正。有業界人士透露，合詩雨是在確定趙嘉敏被換角後，才於前一天臨時接下角色，並非為了用她才撤換原人選。也有人批評，于正發文沒有任何實質證據，卻對女星「造黃謠」，損及名譽。

▲合詩雨不滿被造謠。（圖／翻攝自合詩雨微博）

有網友表示，于正過往習慣在平台啟用公司「歡娛影視」演員擔任男女主時，順勢要求副角也由自家小咖演出，藉此「夾帶進組」。此次《天才女友》男女主角胡一天、田曦薇皆非歡娛旗下，副角自然也可能不選用他的藝人。面對批評，于正表示不希望「垃圾劇組」因爭議獲得關注，並承認「很多事要講證據，但世上也不是所有事都有證據」，因此只能將能說的部分公開。