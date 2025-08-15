「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！F奶、24腰火辣曲線乍現　視角太邪惡

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣網紅崔昭美（崔素美，Somi）過去曾是網拍模特兒，擁有超火辣的身材，豐滿上圍、纖細螞蟻腰，被封為「真人娜美」、「南韓郭雪芙」，IG帳號坐擁177萬名粉絲追蹤。她時常在社群網站分享性感日常照，11日穿上性感兩截式薄紗睡衣，從下往上拍的邪惡視角，令粉絲大飽眼福，很快就引起熱議。

▲▼崔昭美分享居家照，薄紗睡衣引暴動。（圖／翻攝自崔昭美IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

崔昭美擁有火辣F奶、24吋水蛇腰，天使臉孔、魔鬼比例令她在韓爆紅，打開超高知名度，她身為自創品牌ɢʟᴀɴᴅᴇʀ的老闆，經常在IG曬出穿搭照與性感美照，近日，她與粉絲分享好身材，身穿一套深紫色的薄紗透明式感睡衣套裝，短版上衣露出纖細的腰線，下半身搭配同色系的低腰蕾絲內褲，F奶胸型與渾圓臀部、蜜大腿一覽無遺。

▲▼崔昭美身材非常火辣。（圖／翻攝自崔昭美IG）



崔昭美並非骨感身材，穠纖合度的微肉感，還有11字腰線，看得出來她在身材比例上下不少苦心，照片裡，她拍攝的角度完美秀出S曲線，讓大批粉絲大呼「凍未條」、「真人娜美太犯規」、「身材比例完美」，其中還有粉絲留言「姐姐的肚臍太有魅力了」。

▲崔昭美五官立體被封為「南韓郭雪芙」。（圖／翻攝自崔昭美IG）



特別的是，崔昭美的數張性感之中，旁邊一隻白色小狗安靜地坐著，增添一絲對比的可愛感，讓整體畫面更顯魅惑與俏皮交織的氣息。