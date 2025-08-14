ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
徐若瑄10歲兒「生日拒辦派對」　暖心原因感動她：長大懂事了

記者王靖淳／綜合報導

女星徐若瑄的兒子最近迎來10歲生日，為此她發文透露，兒子今年主動提出不辦生日派對的想法，原因是「Party太多人，沒有辦法好好跟每一個人說上話」，讓她不禁欣慰表示：「長大，懂事了。」

▲▼徐若瑄。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

▲徐若瑄發文分享與兒子的對話。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

徐若瑄在文中提到，兒子希望以後生日都改成與每位重要的朋友與同學，分別在不同天安排不同的「Play day」，以便能更專心地陪伴彼此。聽完兒子的想法，徐若瑄欣然同意，並表示很有道理，決定尊重他的選擇。這樣的安排，讓他們能更深入地與每位朋友交流，不過也讓她笑稱這一週吃了好幾顆蛋糕，感謝好朋友們的貼心準備。

▲▼徐若瑄。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

▲徐若瑄的兒子迎來10歲生日。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

徐若瑄坦言，連續幾天的慶祝活動對體力是一大挑戰，行程包含游泳、氣球博物館、海洋館、遊樂場和踢足球等體驗，讓她幽默喊話：「該不會今後每年都這樣吧」，並笑說自己打算先去「平躺一下」來恢復元氣。最後，她在文末寫下祝福給兒子，「兒子～10歲生日快樂。感恩～我們都平安、健康，開心～能陪著你學習成長，邁向～下一個未知的10年。」並承諾自己會保持健康，一直陪伴在對方身邊。

關鍵字

徐若瑄

