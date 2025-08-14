小禎爆留學遭霸凌「揭導火線」！　胡瓜心疼：早知道飛去替你出頭

記者孟育民／台北報導

剛結束在苗栗竹南場勘的胡氏一家，胡瓜、胡小禎、胡釋安日前趁帶團空檔上市場採買，準備晚上來場「家庭烤肉趴」。一家人邊烤肉邊談心，聊到過去孩子留學的點滴，胡瓜首次問出埋藏心底的疑問：「當年送你出國，你那時候是願意嗎？」小禎笑笑回說：「你不是說我是蟑螂，丟到哪裡都能生存！」

▲▼胡瓜與子女透過烤肉，享受難得的家人時光 。（圖／客家電視台提供）

小禎也提到在國外因感情問題遭遇霸凌，讓身為父親的胡瓜既心疼又無奈，仍不忘以幽默化解情緒：「早知道你被欺負，我就直接搭飛機飛去替你出頭了！」透過烤肉聚會，胡瓜難得感性吐露心聲：「我覺得家人聚會蠻有意義的，我大多時間在外工作，能有這樣的家人時光真的很珍貴。」

▲小禎自爆出國遭霸凌，胡瓜聽到心疼 。（圖／客家電視台提供）



本周《胡來旅行社》首度採取「雙線並進」帶團模式，接待從襁褓嬰兒到八旬長者的家族旅客。胡瓜與小禎負責長輩、孕婦及嬰孩團，安排室內手作課程，讓大家舒適體驗；總務安安則與特派員、同時也是客家女婿的王傳一，帶領青壯年深入田間，體驗芥菜採收，探訪苗栗在地福菜文化。安安原本興致勃勃，但在艷陽下揮汗砍了幾顆芥菜後，忍不住問老闆：「現在沒有機器採收嗎？」甚至累到被王傳一關心：「安安，你還在嗎？」

▲王傳一前進菜園 。（圖／客家電視台提供）

