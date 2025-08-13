《聖鬥士星矢》主題曲歌手NoB癌逝！　曾被斷言「只能再活5年」

記者蔡宜芳／綜合報導

日本歌手NoB（山田信夫）唱紅動畫《聖鬥士星矢》的主題曲〈天馬座幻想〉，在海內外都享有高人氣。不料，他13日傳出癌逝消息，享壽61歲，噩耗令許多粉絲感到震驚。

▲NoB為《聖鬥士星矢》演唱的主題曲廣為人知。（圖／翻攝自X、NoB官網）

NoB在今年2月曾透露，他於8年前確診腎臟癌，甚至一度被醫生斷言「只能再活5年」，不過他積極接受治療，一撐就撐了8年。他在公開病情後，隔月便突然宣布取消在墨西哥的演出，專心療養，怎料半年後便撒手人寰。

NoB的官方網站在訃告中表示，NoB對於唱歌有著強烈的意志，直到離世的前一天，都還在談論自己的創作編曲，以及和粉絲見面的舞台，「直到最後一刻，他依然是那位『搖滾音樂人NoB』。」

▲NoB在8年前被診斷出腎臟癌。（圖／翻攝自NoB官網）

據悉，NoB的喪禮依家屬意願，僅限相關人士參加，官方網站也呼籲外界避免前往其家中弔唁或進行採訪。至於粉絲告別的部分，官方正在計劃日後另行舉辦告別會，詳細資訊將在確定後透過官網公布。

▲NoB經紀公司發佈訃告。（圖／翻攝自NoB官網）