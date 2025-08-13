芳瑜認了裸照外流！閨蜜胸部很黑「她上空自拍安慰」…結果是詐騙

記者劉宜庭／綜合報導

女星芳瑜近日在節目上分享，自己曾遭詐騙集團盜用閨蜜身份，被騙走一張上半身裸照，過程離奇曲折，讓她事後回想仍心有餘悸。她透露，詐騙集團看準她富有正義感、樂於助人的「俠女」個性，假冒她的好友，一步步誘騙她拍下私密照，直到對方提出更過分的要求，她才驚覺不對勁，但裸照早已傳送出去。

在《女人我最大》中，芳瑜透露與女星汪詩敏是閨蜜，兩人情同姊妹，對方常會向她傾訴心事。某天，她收到「汪詩敏」的LINE訊息，對方稱自己交了新對象，準備要發生親密關係，但卻對自己的乳頭顏色很黑感到自卑。富有正義感的芳瑜立刻開導對方，直言「真正愛你的人是不會計較的」，並以自己生過小孩「會更黑」為例來安慰她。

沒想到，對方要求「我看」，為了讓閨蜜安心，芳瑜竟不疑有他，當下立刻拿起手機，拍了一張沒露臉的上半身裸照傳給對方，證明「顏色」是很正常的事。

在成功騙到一張裸照後，對方又以同樣手法，稱自己「妹妹也很黑」（指私密處），再次要求「我看」。這時芳瑜才驚覺事有蹊蹺，心想「連女生跟女生都不會說妳拍妳那裡給我看」，驚覺有問題，馬上切換到FB私訊真正的汪詩敏：「妳現在在跟我聊天嗎？」結果好友一頭霧水地回覆：「沒有啊，我剛睡醒。」

芳瑜這才恍然大悟，原來是詐騙集團盜用了好友的公開照片與名字，創立了假的LINE帳號來行騙。她表示，還好當時拍照沒有露臉，這段離奇的經歷，也讓她藉此呼籲大眾，務必小心各種詐騙手法。