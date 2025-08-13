曾遇錄音室大火　椅子樂團再出發宣布「首挑戰200人場地開唱」

記者蔡琛儀／台北報導

成軍19年的椅子樂團，由主唱兼吉他手詠靖、主唱兼吉他手仲穎與貝斯手伯元組成，去年推出前導單曲〈倖存者〉時，錄音室遭火災，空間與紀念物付之一炬，但樂團信念與創作熱忱不減。今年7月發行第六張專輯《愛的對白》，還宣布將首次登上Legacy TERA 2000人規模專場。

▲椅子樂團將首次挑戰2000人專場。（圖／明天的歌有限公司提供）

《愛的對白》由詠靖與仲穎共同創作，兩人分別經歷熱戀與失戀，使專輯呈現截然不同的情感視角。十首歌曲化身十幕愛情劇場，娓娓道出面對愛時最真摯的心聲。詠靖以〈Sorry Folks… the host is gone〉揭開序幕，唱出對家庭、世界與自我探索的渴望，並將旅途所見、人間故事轉化為〈想和你說說話〉等作品，充滿細膩情感。

仲穎則用〈人去樓空〉、〈生份的你〉、〈你知道天空有多藍〉等作品，記錄失落與自我修復，那些壓在心底無法釋放的情緒、空房回憶，以及一步步拾回自己的過程，都融入旋律與詞句。〈倖存者〉象徵從火災廢墟再出發的意志，在專輯中承載特殊意義，讓人感受椅子樂團堅定的創作力量。專場門票將於15日中午12點開賣，並請到心頭肉擔任暖場嘉賓，更多資訊可參考官方社群。