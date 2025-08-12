《美人魚》鄭總涉猥褻兒童正式被捕！　利用選角誘騙「全劇組受害」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸導演鄭冀峰曾在周星馳的電影《美人魚》中，飾演「鄭總」一角，他同時也經商成功，名下擁有五家公司。怎料，他於今年年初傳出涉嫌猥褻兒童，遭到警方拘留，而今（12）日也確定遭檢察院批准逮捕，目前案件正待起訴。

▲鄭冀峰曾參演《美人魚》。（圖／翻攝自微博）

鄭冀峰在1月17日傳出遭警方逮捕，隔日便被以涉嫌猥褻兒童罪拘留。根據海口市公安局龍華分局的警情通報指出，鄭冀峰在海口挑選演員期間，以指導舞蹈動作為由，對參加排練的未成年女性進行猥褻。而警方在接獲報案後，立刻將其逮捕歸案。

▲鄭冀峰在2月時被警方通報。（圖／翻攝自微博）

一名受害者王小姐透露，自己在大約13歲時，曾遭到鄭冀峰以拍戲為名進行性騷擾與猥褻，鄭冀峰更以撤換角色為由，將她誘騙至飯店，所幸當時因其他女生及時來電，才得以脫身。王小姐表示，劇組中的7名女孩幾乎都曾遭到鄭冀峰強吻，年齡最小的受害者僅12歲。

根據大陸《刑法》第237條規定，猥褻兒童罪基本可判處5年以下有期徒刑。然而，由於鄭冀峰一案涉及多項加重情節，包括多次作案、受害者眾多，且利用職業之便犯罪。法律界人士分析，鄭冀峰可能將面臨5至15年的刑期。