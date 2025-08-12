ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

恭喜！荒姨順產兒子
婚後最靠得住的三大星座男！
昆凌32歲生日放閃周杰倫
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 MIUSA 南珉貞 C羅 喬治娜 瑪麗 齋藤花紗音 Liz

《美人魚》鄭總涉猥褻兒童正式被捕！　利用選角誘騙「全劇組受害」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸導演鄭冀峰曾在周星馳的電影《美人魚》中，飾演「鄭總」一角，他同時也經商成功，名下擁有五家公司。怎料，他於今年年初傳出涉嫌猥褻兒童，遭到警方拘留，而今（12）日也確定遭檢察院批准逮捕，目前案件正待起訴。

▲鄭冀峰遭逮捕拘留。（圖／翻攝自微博）

▲鄭冀峰曾參演《美人魚》。（圖／翻攝自微博）

鄭冀峰在1月17日傳出遭警方逮捕，隔日便被以涉嫌猥褻兒童罪拘留。根據海口市公安局龍華分局的警情通報指出，鄭冀峰在海口挑選演員期間，以指導舞蹈動作為由，對參加排練的未成年女性進行猥褻。而警方在接獲報案後，立刻將其逮捕歸案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭冀峰遭逮捕拘留。（圖／翻攝自微博）

▲鄭冀峰在2月時被警方通報。（圖／翻攝自微博）

一名受害者王小姐透露，自己在大約13歲時，曾遭到鄭冀峰以拍戲為名進行性騷擾與猥褻，鄭冀峰更以撤換角色為由，將她誘騙至飯店，所幸當時因其他女生及時來電，才得以脫身。王小姐表示，劇組中的7名女孩幾乎都曾遭到鄭冀峰強吻，年齡最小的受害者僅12歲。

根據大陸《刑法》第237條規定，猥褻兒童罪基本可判處5年以下有期徒刑。然而，由於鄭冀峰一案涉及多項加重情節，包括多次作案、受害者眾多，且利用職業之便犯罪。法律界人士分析，鄭冀峰可能將面臨5至15年的刑期。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鄭冀峰鄭總

推薦閱讀

前樂天女神認和馬傑森交往半年！　驚爆交往時間點「跟林襄重疊」

前樂天女神認和馬傑森交往半年！　驚爆交往時間點「跟林襄重疊」

3小時前

J級化妝品CEO「閃電進軍拍AV」！　羞認：通往天堂的捷徑

J級化妝品CEO「閃電進軍拍AV」！　羞認：通往天堂的捷徑

4小時前

粿粿、范姜彥豐傳婚變「經紀公司首回應」！　《全明星》戰友曝私下互動

粿粿、范姜彥豐傳婚變「經紀公司首回應」！　《全明星》戰友曝私下互動

5小時前

江蕙開唱鏡頭一掃...「周杰倫、昆凌坐台下」突開金口全場瘋了

江蕙開唱鏡頭一掃...「周杰倫、昆凌坐台下」突開金口全場瘋了

3小時前

《美人魚》鄭總涉猥褻兒童正式被捕！　利用選角誘騙「全劇組受害」

《美人魚》鄭總涉猥褻兒童正式被捕！　利用選角誘騙「全劇組受害」

1小時前

《青春點點點》瑪麗登記結婚了！　另一半認「曾擔心外界眼光」

《青春點點點》瑪麗登記結婚了！　另一半認「曾擔心外界眼光」

8/11 17:46

蔡康永暴瘦照驚呆網！　竟登熱搜…曬照網友急喊：是我拍得不好

蔡康永暴瘦照驚呆網！　竟登熱搜…曬照網友急喊：是我拍得不好

9小時前

Rain社群留言放閃！　金泰希PO夜景片喊「不會剪」他甜回：來我家

Rain社群留言放閃！　金泰希PO夜景片喊「不會剪」他甜回：來我家

4小時前

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

8/11 20:16

關穎認婚前喜歡就劈腿！　昔「抓包小三闖愛巢」當面對質

關穎認婚前喜歡就劈腿！　昔「抓包小三闖愛巢」當面對質

6小時前

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

8/11 22:20

吳念軒鏡頭前首度認愛「角頭千金」！　《鬥陣欸》集結4夯團敲碗開演唱

吳念軒鏡頭前首度認愛「角頭千金」！　《鬥陣欸》集結4夯團敲碗開演唱

4小時前

熱門影音

趙露思沒有關瓦斯爐

趙露思沒有關瓦斯爐
影／李千娜同框21歲正妹女兒！　神基因「複製貼上」以為照鏡子

影／李千娜同框21歲正妹女兒！　神基因「複製貼上」以為照鏡子
李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」
《母胎單身戀愛大作戰》出金句　父母.小孩是老天爺選...「男人要自己選！」

《母胎單身戀愛大作戰》出金句　父母.小孩是老天爺選...「男人要自己選！」
陸女星家中被蟑螂入侵！疑快遞紙箱惹禍

陸女星家中被蟑螂入侵！疑快遞紙箱惹禍
冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！
少女時代俞利「墜馬重摔」！ 自責沒抓緊...擔心受驚的馬

少女時代俞利「墜馬重摔」！ 自責沒抓緊...擔心受驚的馬
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
佐藤健驚喜現身咖啡廳

佐藤健驚喜現身咖啡廳
美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

五迷為女友點〈你是唯一〉阿信虧「有點危險」　冠佑女兒現身「短裙突變長」：有人在搞鬼！

五迷為女友點〈你是唯一〉阿信虧「有點危險」　冠佑女兒現身「短裙突變長」：有人在搞鬼！

阿福感性發言…青峰突開始轉圈圈　家凱「錯認衣服顏色」被虧爆XD

阿福感性發言…青峰突開始轉圈圈　家凱「錯認衣服顏色」被虧爆XD

阿Ken揭與周杰倫兄弟情「有需要就挺」　笑：蹭他對演藝事業不一定有幫助！

阿Ken揭與周杰倫兄弟情「有需要就挺」　笑：蹭他對演藝事業不一定有幫助！

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

蔡尚樺.林秉聖又被拍「自由進出香閨」　2人關係語帶保留..羞認：身體滿強的

蔡尚樺.林秉聖又被拍「自由進出香閨」　2人關係語帶保留..羞認：身體滿強的

看更多

【狗園煉獄】新竹10多隻狗餓成白骨！現場飄屍臭

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前20

零負評女神Kelly「連發2文曝近況」　消失9個月鬆口未來動向

1小時前31

《美人魚》鄭總涉猥褻兒童正式被捕！　利用選角誘騙「全劇組受害」

2小時前21

昆凌32歲生日「甜靠周杰倫肩膀」　同框放閃合照曝光

2小時前31

荒姨順產兒子！打無痛分娩「完全沒用」　生產飆淚片曝光

2小時前0

玉兔抓包2歲兒「衣服有口紅印」！　追問真相下秒變臉：太值錢了

2小時前22

坤達鏡頭前放閃柯佳嬿！　甜比手指愛心示愛：520嬿

3小時前1118

前樂天女神認和馬傑森交往半年！　驚爆交往時間點「跟林襄重疊」

3小時前99

江蕙開唱鏡頭一掃...「周杰倫、昆凌坐台下」突開金口全場瘋了

3小時前0

張棋惠海灘曬辣肉　掌鏡人竟有兩位攝影師　身分也曝光

4小時前42

篠崎泫凸肚「被誤會懷孕」　無奈吐實：滿肚子都大便

讀者迴響

熱門新聞

  1. 前樂天女神認和馬傑森交往半年
    3小時前2218
  2. J級化妝品CEO「閃電進軍拍AV」！
    4小時前6
  3. 粿粿、范姜彥豐傳婚變！經紀人首回應「送8字」　《全明星》戰友曝私下互動
    5小時前21
  4. 江蕙開唱鏡頭一掃...「周杰倫、昆凌坐台下」突開金口全場瘋了
    3小時前189
  5. 《美人魚》鄭總涉猥褻兒童正式被捕「全劇組受害」
    1小時前61
  6. 《青春點點點》瑪麗登記結婚了！
    8/11 17:463210
  7. 蔡康永暴瘦照驚呆網…曬照網友急喊：是我拍得不好
    9小時前43
  8. Rain留言放閃！金泰希PO片喊「不會剪」他甜回：來我家
    4小時前4
  9. 才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲
    8/11 20:164432
  10. 關穎認婚前喜歡就劈腿！　昔「抓包小三闖愛巢」當面對質
    6小時前105
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合