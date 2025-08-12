《黑白大廚》鄭智善看陸版傻眼了！　「構圖全一樣」連拔絲也被複製

記者張筱涵／綜合報導

在《黑白大廚：料理階級大戰》中以「拔絲」表演引起話題的韓國廚師鄭智善，對被稱為大陸版《黑白大廚》的《一飯封神》表示震驚與無奈。

▲鄭智善和都認為《一飯封神》和《黑白大廚：料理階級大戰》構圖很像。（圖／翻攝自YouTube／정지선의 칼있스마）



鄭智善日前在自己的YouTube頻道上傳了一支名為〈中國版黑白料理師？聽說我會出現所以去看了（與「外送員廚師」）〉的影片。影片中，她和「外送員廚師」林泰訓一同觀看遭質疑抄襲《黑白大廚：料理階級大戰》的陸綜《一飯封神》，一開始看到參賽者的出場畫面就說真的很像，而且是連攝影構圖都一模一樣。

當有參賽者使用泡菜作為食材時，鄭智善則指出：「衣服是不是也有點像韓服？」顯示出難以置信的表情，她強調：「拔絲確實是中國料理，我從來不說這是韓國菜，因為我是中餐廚師。」語氣中帶著明顯憤怒，畫面更放出辛奇且字幕寫著「別動辛奇」。

▲鄭智善說拔絲的確是中華料理，自己從未說過是韓食，見到辛奇時相當激動。（圖／翻攝自YouTube／정지선의 칼있스마）



鄭智善也評論：「整體來說做菜的過程沒有呈現得很清楚，《黑白料理師》至少會展現到一定程度，讓觀眾能學習，但這裡中途都切斷了。」並再次感嘆：「怎麼可以連構圖和角度都一模一樣？」

當節目中出現參賽者突然引起歡呼的場景時，林泰訓露出疑惑神情，鄭智善笑說：「你知道為什麼吧？因為跟我一模一樣啊！」其中一名《一飯封神》參賽者也做了拔絲，且同樣使用大盤子，攝影角度也一模一樣。

▲《一飯封神》也出現拔絲畫面。（圖／翻攝自YouTube／정지선의 칼있스마）



林泰訓最後評論：「看影片時覺得可惜，如果能用中國的風格好好製作，其實韓國和中國之間還能有合作的空間。」另一方面，儘管Netflix在中國未正式上線，但盜版收看與節目抄襲的問題依然層出不窮，針對《黑白大廚：料理階級大戰》，Netflix方面也明確表示，從未將該節目的版權正式售予中國。