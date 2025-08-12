記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星張小婉曾演出多部夯劇，近期在《深情眼》飾演女主角閨蜜方雅恩受到歡迎，11日她發文PO出一段尖叫影片，原來是家裡跑進一隻巨型蟑螂，她表示平時不在家中開火做飯，不知道為何會引來蟑螂，懷疑是跟著快遞紙箱入侵家中，引發網友討論。

張小婉11日晚間在微博發文，表示自己每週都會進行大掃除，且平時不在家中開火做飯，居家環境向來保持整潔，11日晚間卻在家中發現一隻「有翅膀的巨型蟑螂」，她邊拍影片邊尖叫，「恐蟲症一整個又犯了！！現在感覺感覺身邊全是強哥！！它到底是怎麼來的？」

▲張小婉懷疑快遞紙箱讓蟑螂入侵家中。（圖／翻攝自張小婉微博）



對於蟑螂的來源，張小婉猜測可能是家裡收到一包未開封的蟑螂藥，另一個可能是家裡剛好有寄來的快遞紙箱，讓她相當崩潰。而這篇貼文也引發廣大網友討論，許多網友紛紛分享類似經歷，「原來紙箱裡藏著這麼多蟑螂卵鞘隱患，以後拆完快递必須立刻把箱子扔外面，再也不敢堆著囤紙箱了。」也有網友幽默回應：「這快遞可真貼心，買東西還送活物。」

專家指出，快遞包裝箱確實可能成為蟑螂傳播的溫床，特別是紙箱的縫隙易藏匿蟑螂卵，加上物流倉儲環境潮濕，更容易導致蟑螂在運輸過程中存活並孵化，疾控中心專家也證實，現代物流的發展確實加速了蟑螂的跨區域傳播。

