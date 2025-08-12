裴琳淡出演藝圈「改賣雞蛋糕」！籌備4個月開店了　斜槓現況曝光

記者田暐瑋／綜合報導

裴琳15歲以偶像女團出道爆紅，2007年因吸食大麻被捕，勒戒結束後4年又酒駕肇事，形象大受打擊，2020年轉戰戲劇圈，之後就鮮少在螢光幕前露面，近日她宣布副業開張，當起了雞蛋糕老闆娘，開啟新的斜槓人生。

裴琳宣布跨足餐飲業，當起雞蛋糕老闆娘，她在臉書透露，在經過一段時間的籌備及設備保養後，目前已完成相關準備工作，即將進入試營運階段，早在今年4月她就在社群平台上詢問粉絲對開店的建議，當時有不少粉絲提供各種經營方向的建議，她也透露有開始向專業老師學習相關技能。

這段期間，裴琳一直保持低調，直到近期才正式對外宣布開店消息，裴琳高中時期就出道，第一次演出獻給《吐司男之吻》，當時她對背劇本很不在行，一度逃避，是李康宜告訴她訣竅，受用至今，雖後期鬧出許多負面新聞，但她洗心革面後，也在八點檔《甘味人生》、《春風愛河邊》有精彩演出。

裴琳2019年做過直銷，坦言現在大環境不好，會做直銷最終就是想多賺一點錢，一開始也是抱著懷疑態度，但越做越好，就當沒拍戲時的兼差，「我很早就進這圈子，除了演藝工作我們也不知道做什麼，不可能沒拍戲的時候去旁邊便利商店打工，所以才想說，沒戲的時候去公司聽聽課程，當然我不會一直去推，因為我也不想要人家這樣對我。」

▲裴琳做起副業。（圖／翻攝自裴琳臉書）