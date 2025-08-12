朴贊郁遭除名！否認罷工期改稿：劇本早寫完　1原因放棄上訴美國編劇工會

記者張筱涵／綜合報導

韓國知名導演朴贊郁近日遭美國編劇工會（WGA）除名，外界質疑他在2023年WGA罷工期間違反規定，與加拿大編劇唐·麥凱勒（Don McKellar）共同撰寫HBO影集《同情者》。對此，朴贊郁透過所屬製作公司慕虎電影嚴正否認，強調從未在罷工期間編寫或修改劇本。

▲朴贊郁。（圖／路透）



慕虎電影12日表示，朴贊郁與唐·麥凱勒早在2023年5月2日罷工開始前，已完成《同情者》全部劇本並進入拍攝。罷工當時，該劇已進入後製階段，進行的僅是WGA允許的剪輯工作。期間雖接獲HBO希望調整部分設定的建議，但兩人僅開會討論可行性，並未在罷工期間撰寫新劇本或修改舊稿，所有新內容均於罷工結束後完成。

不過，WGA於2024年12月啟動調查，審理委員會在聽證會後認定違規並非蓄意，而是後製過程中職責認知的誤會，建議僅發送不公開警告信。然而，2025年4月WGA董事會未採納建議，未具體說明原因便決議將兩人除名。

慕虎電影透露，朴贊郁原本考慮上訴，但由於非會員身分仍可從事編劇工作，加上當時正忙於在韓國進行新作《無可避免》（暫譯）的後製，無法再花長時間應對程序，最終放棄上訴。公司強調，朴贊郁始終尊重並團結同業，未來也會延續這份精神。

WGA於2023年5月至9月發動罷工，訴求包括反對AI劇本、爭取待遇改善與工作穩定性。期間共有7名編劇被認定違規，4人提出上訴獲受理，朴贊郁與唐·麥凱勒則未上訴。

朴贊郁以《原罪犯》（Oldboy，2003）與《下女的誘惑》（The Handmaiden，2016）享譽國際，最新作品《無可避免》將於9月上映。