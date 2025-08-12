影／李千娜首同框21歲正妹女兒！　神基因「複製貼上」以為照鏡子

記者劉宜庭／綜合報導

歌手兼演員李千娜對私生活一向低調，尤其保護一對兒女。然而，繼日前鬆口透露21歲的女兒有意闖蕩演藝圈後，她於昨日（11日）上傳一段創意影片，正式公開女兒的身份，正是先前被網友熱議的選秀新星顧穎。

▲李千娜母女首度同框。（圖／翻攝自李千娜IG）

▲李千娜母女合唱。（圖／翻攝自李千娜IG）

影片中，母女倆穿著一模一樣的服裝，李千娜一開始站在一面鏡子前，後來顧穎現身，同框畫面宛如鏡像反射的效果，被指相似度高達百分之百，她自己也發文形容：「Ctrl+C + Ctrl+V。#複製貼上。」

影片開頭，李千娜穿著白色T恤、深色寬褲，頭戴一頂淺紫色棒球帽，帥氣地走向一面巨大的鏡子。當她站定在鏡前，鏡中的「倒影」卻開始獨立動作，溫柔地唱起李千娜的經典歌曲〈不曾回來過〉。隨著鏡頭推移，大家才驚覺這並非鏡像，而是與李千娜長相、神韻、甚至穿搭都完全一樣的另一個人，也就是她的女兒顧穎。

兩人彷彿異時空的自己相遇，顧穎先是獨唱，歌詞唱著「再愛的再疼的終究會離開，再恨的再傷的終究會遺忘」，李千娜則在一旁溫柔地看著她，眼神充滿了驕傲與支持。影片後半段，母女倆開始合唱，歌聲完美交融，展現了傳承自媽媽的好歌喉。

▲李千娜創意影片正式介紹女兒顧穎。（圖／翻攝自李千娜IG）

影片的結尾還設計了一段有趣的彩蛋。一名男性友人路過，驚訝地拿起手機說：「欸！媽！我剛剛看到李千娜欸！」此時李千娜從他身後走過介紹身份：「我是李千娜的女兒。」後來女兒更接著自我介紹：「我叫顧穎。」這段溫馨又有趣的互動，正式向大眾介紹了這位備受矚目的星二代。

▲顧穎參加選秀節目《大學聲 Young Voice》。（圖／翻攝自顧穎IG）

事實上，李千娜19歲有過一段婚姻，並與前夫育有一子一女，多年來極為保護孩子隱私。她先前曾在個人頻道透露，女兒參加了某個選秀節目，當時網友便循線索驥，猜測在選秀節目《大學聲 Young Voice》中，以踢館者身份演唱〈不曾回來過〉的顧穎，就是她的女兒。如今，李千娜透過這支精心設計的影片，不僅大方證實了外界的猜測，也以實際行動表達對女兒追尋夢想的全力支持，母女倆的溫馨互動感動了無數粉絲。

由於母女倆相似度實在太高，李千娜開玩笑向經紀人說：「如果我時間不夠用，你可以發顧穎。」同時也令一票藝人震驚，包括曾沛慈「真的嚇死！！！！！我一直想說這是什麼特效！！！」、方琦「哈哈哈哈超有創意！真的是一模一樣」、木星「嚇死我啦」。