中信啦啦隊女神啾啾脫了！　「解放比基尼」超兇上圍全看光

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊人氣成員啾啾（Julia）平時會透過社群記錄應援日常，今（10）日她就PO一系列比基尼自拍照，火辣畫面曝光後，立刻掀起網友暴動。

▲▼啾啾曬比基尼照。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）



透過啾啾分享的照片可見到，她身穿一件芥末黃的比基尼，搭配度假風格的造型，傲人上胸一覽無遺。她把招牌長髮高盤起來，髮間還點綴著髮夾裝飾，完美展現清新自然的夏日氣息。在照片中，啾啾對鏡頭變換多個動作，除了甜美微笑，同時也伸出舌頭露出俏皮表情。她臉上的妝容相當精緻，其中一張照片，她戴上墨鏡，並在泳池邊擺出愜意姿勢。

▲▼啾啾大方展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／juliaaa.49）

照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也寫下讚美留言，紛紛留言表示「太辣」、「辣慘」、「好漂亮」、「直接被辣死」、「性感迷人」、「漂亮美麗甜美。」掀起不小討論。事實上，啾啾上個月被週刊爆料，與小6歲的樂天桃猿外野手陳晨威交往中，掀起網友高度討論。關於戀情，陳晨威的經紀公司低調回應，「大家都是正常交友，公司尊重、不干涉。真的有，也是誠心祝福。謝謝大家這麼關心，最重要的是希望大家能多關注晨威在場上的表現，一起為他加油！」