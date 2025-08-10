直擊／宣美短裙辣爆台中！大雨裡性感趴地熱舞　磨破膝蓋當場噴血

記者吳睿慈／台中報導

「K-POP Masterz 2025 In Taiwan」10日在台中的台灣體育運動大學盛大展開，SOLO女王宣美（Sunmi）以第三個順序上場，綁著雙馬尾甜美造型現身，她穿著細肩露背、格子短裙，露出零贅肉性感長腿，帶來歌曲〈pporappippam〉、〈Heart Burn〉、〈Balloon in Love〉，地板雖因下雨天潮濕，但她舞蹈不馬虎，該跪的、蹲的動作全都很性感到位。

▲▼宣美迷你短裙辣爆台中。



宣美10日為「K-POP Masterz 2025 In Taiwan」擔任表演嘉賓，她向來寵粉，比起擔心自己淋雨，更不捨粉絲，「今天天氣不好，很擔心觀眾朋友們，你們還好嗎？」聽到歌迷回答「沒事」，她才露出放心的笑容。

身為性感代表女星之一，宣美為台灣粉絲放送性感3連拍，但她一度害羞地低下頭，自虧：「表演的時候，性感表情可以很自然地擺出來，但如果主持人叫我表演就會有點不知所措。」她更在訪談環節親切地還學著「水啦」、「哇愛你」、「真假」等道地中文與台語，發音又可愛又標準，獲得滿滿掌聲。

▲宣美短大雨裡性感趴地熱舞非常敬業。



舞台仍是濕的狀態，但在唱到〈TAIL〉時，其中一個她與舞者們比成「尾巴」的動作，宣美並未改掉舞蹈，而是整個人躺在台上，不論是背、頭髮全都濕掉，帶來相當敬業又精彩的演出，性感又火辣的表演掀起全場最高潮。不過，她磨地板的舞蹈沒被改掉，也被拍到膝蓋爆血的畫面，讓粉絲心疼不已。

▲宣美磨破左邊膝蓋當場爆血。



演場會由五組藝人接力演唱，包含KPOP傳奇女團 2NE1、R&B代表人物CRUSH、性感女神宣美、饒舌歌手ZICO以及新生代女團Baby DONT Cry，總長度共四小時，所有製作規模比照韓國，製作團隊150位韓國人特地飛來台灣，所有的成音及視訊導播內容都由韓國工作人員親自操作。