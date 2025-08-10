ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

林逸欣「富養長大」影片感動萬人
星巴克推「大杯以上買一送一」
麋先生以諾女兒誕生！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林逸欣 魏如萱 吳淡如 石頭 賈伯斯 趙露思 Shoo 基努

台日合作布袋戲登ANIMAX！日本「搖滾教主」親配音喊話：人偶很性感

記者黃庠棻／台北報導

亞洲第一個以日本動畫為主的優質頻道ANIMAX 要播出《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》，日本聲優演繹台灣布袋戲之美，由台日「霹靂國際多媒體 × 虛淵玄」攜手打造，結合台灣布袋戲文化及日本實力派聲優與動漫魂配樂，預期開播後將再度掀起一股熱潮。

▲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》。（圖／ANIMAX提供）

▲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》。（圖／ANIMAX提供）

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》開播距今9年，從文化混血的角色視覺衝擊，到日台聯手的技術突破，更創下日本平台收視高點與粉絲討論熱潮，該系列在全球累計超過五千萬人次觀看，足見其跨國影響力ANIMAX將於16日起一口氣播出4季，並在AXN 頻道播出該系列首部電影《Thunderbolt Fantasy 生死一劍》 。

[廣告]請繼續往下閱讀...

霹靂國際多媒體總經理黃亮勛回憶初期與日本合作時的衝擊，坦言「當時我們提出讓丹翡（女主角）擁有誇張大眼與纖細手腕，這對傳統布袋戲而言，是極為大膽的設計突破！ 」這項決定一度引發霹靂與Nitro+團隊之間連日熱烈討論，包括虛淵玄、三杜Shinovu也加入「那段期間，導演、操偶師、造型設計團隊與日本創作方幾乎每天開會，意見交鋒激烈！」

▲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》。（圖／ANIMAX提供）

▲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》。（圖／ANIMAX提供）

當時，台灣團隊堅持保留布袋戲獨有的語感與動作韻律，而日本團隊則希望貼近日本觀眾的視覺習慣，黃亮勛表示很開心能有這段創組過程「最後雙方在文化差異中找到平衡點，誕生出這部兼具東方底蘊與當代動漫美學的創新作品，這樣的跨文化激盪不僅讓角色造型更具國際辨識度，也為台灣布袋戲開啟前所未有的創作視野與技術實驗。」

黃亮勛揭露製作祕辛「我們的操偶師先完成所有表演，再由日本一線聲優後製配音，搭配澤野弘之、西川貴教等音樂人打造整體聲光節奏。」每一集24分鐘的節奏控制、動作設計與聲音情感轉譯，展現布袋戲從未有過的國際質感與故事深度，從詩號吟誦到戰鬥節奏，全劇可說徹底展現布袋戲的極致。

▲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》。（圖／ANIMAX提供）

▲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》。（圖／ANIMAX提供）

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》在日本推出第四季之後，更掀起「補番」風潮，兩位主角「凜雪鴉」與「殤不患」的命運對決更成為粉絲深度討論主題，黃亮勛指出「許多日本觀眾對角色之間的情感線與命運轉折投入極深，這正是霹靂長年深耕角色與敘事的成果。」角色魅力延燒社群，更讓布袋戲文化正式成為亞洲粉圈的焦點之一。

西川貴教自第二季起擔任《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》的主題曲演唱者，並在劇中以角色「浪巫謠」身份在螢幕上發聲，他今年在日本出席活動時深情表示「這是一部將台灣傳統藝術翻譯為日本語境，再從日本發信給世界的作品。我是帶著敬意，細緻地參與每一部分。」

日本歌手西川貴教專訪（圖／記者黃克翔攝）

▲日本歌手西川貴教。（圖／記者黃克翔攝）

布袋戲中栩栩如生的人偶讓日本創作團隊都讚嘆「彷彿有靈魂附體」，西川貴教則笑言「那些人偶真的很性感！」他真情喊話「還有許多人尚未接觸布袋戲，若能透過這部作品讓他們感受其魅力，布袋戲的未來會更長遠且深刻。希望大家能繼續支持《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》！」

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》於8/16起每週六日晚上11點在ANIMAX 頻道播出，《Thunderbolt Fantasy 生死一劍》於8/31 晚上9點 AXN 頻道播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀

推薦閱讀

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

21小時前

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影　閨蜜曝兩人婚姻現況

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影　閨蜜曝兩人婚姻現況

10小時前

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈：有一天若缺席，請大家原諒我　

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈：有一天若缺席，請大家原諒我　

19小時前

瑤瑤砲轟Apple「想靠嫁給牙醫上岸」！反遭戳痛處落淚　姊妹廝殺全被拍

瑤瑤砲轟Apple「想靠嫁給牙醫上岸」！反遭戳痛處落淚　姊妹廝殺全被拍

4小時前

考上台大醫學系「打工費45K只夠付一學期」！　吳淡如豪爽幫付當乾媽

考上台大醫學系「打工費45K只夠付一學期」！　吳淡如豪爽幫付當乾媽

8/9 15:27

小S兩女兒「火辣同框」重現大小S！驚人顏值激似混血兒　美到登熱搜

小S兩女兒「火辣同框」重現大小S！驚人顏值激似混血兒　美到登熱搜

8小時前

小21歲男友Ian神隱　魏如萱「突PO小10歲長髮帥哥照」男方身分曝

小21歲男友Ian神隱　魏如萱「突PO小10歲長髮帥哥照」男方身分曝

18小時前

女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」　4日客連吼店家幫討公道

女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」　4日客連吼店家幫討公道

8/9 14:34

《全明星》男星宣布離開台灣！　攜愛妻從零開始「思考2天果斷衝了」

《全明星》男星宣布離開台灣！　攜愛妻從零開始「思考2天果斷衝了」

4小時前

也買到LV臭臭包！「飄出腐爛海鮮味」購物專家崩潰申訴　結局逆轉讚爆

也買到LV臭臭包！「飄出腐爛海鮮味」購物專家崩潰申訴　結局逆轉讚爆

5小時前

蕭亞軒暴瘦見骨！「大腿比手臂還細」　粉絲心疼：連骨頭都看得見

蕭亞軒暴瘦見骨！「大腿比手臂還細」　粉絲心疼：連骨頭都看得見

6小時前

蔡少芬老公突發心臟病「病危險喪命」！發不出聲求救　急做支架保命

蔡少芬老公突發心臟病「病危險喪命」！發不出聲求救　急做支架保命

2小時前

熱門影音

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜
趙露思哽咽認「半退演藝圈」！　直播幫經紀人求工作

趙露思哽咽認「半退演藝圈」！　直播幫經紀人求工作
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
陳零九過夜「吳宗憲女兒」認「不排除任何可能」

陳零九過夜「吳宗憲女兒」認「不排除任何可能」
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
吳宗憲62歲健檢0毛病　喊：再生一個！

吳宗憲62歲健檢0毛病　喊：再生一個！
C位始祖！少女時代潤娥曝C位標準

C位始祖！少女時代潤娥曝C位標準
林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

A-Lin.彭佳慧《歌手》合作「設備出包」　排名慘墊底...她落淚「自責沒幫上忙」

A-Lin.彭佳慧《歌手》合作「設備出包」　排名慘墊底...她落淚「自責沒幫上忙」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

五迷為女友點〈你是唯一〉阿信虧「有點危險」　冠佑女兒現身「短裙突變長」：有人在搞鬼！

五迷為女友點〈你是唯一〉阿信虧「有點危險」　冠佑女兒現身「短裙突變長」：有人在搞鬼！

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

朱孝天自曝「早就刪賈玲微信」　加好友後沒聊天：他不需要我

朱孝天自曝「早就刪賈玲微信」　加好友後沒聊天：他不需要我

楊晨熙宣布懷孕：真的受精了！　嫁建商老公..前任大飛發聲祝福

楊晨熙宣布懷孕：真的受精了！　嫁建商老公..前任大飛發聲祝福

吳宗憲曝沈玉琳錄影「臉色蠟黃」　62歲健檢0毛病..喊：再生一個！

吳宗憲曝沈玉琳錄影「臉色蠟黃」　62歲健檢0毛病..喊：再生一個！

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

看更多

【暗藏玄機？】原來文公尺可以這樣用！師傅親自解答

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前35

Albee發千字文吐「被誤解」心情！　信心喊話：身正不怕影子斜

23分鐘前1

樂團成員上節目「吵到差點解散」！　內幕曝光「他氣到摔耳機」

30分鐘前12

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！　昔心律不整急喊卡休養

1小時前34

「暗黑版愛莉莎莎」爆藝人私訊討名牌　揭圈內收禮內幕：看不下去

1小時前2

斷棒高速砸向應援台險傷人！「Gary秒反應帥翻」啦啦隊女孩嚇壞

1小時前17

蔡阿嘎半夜突告知「等等要出國」！二伯罕爆氣冷戰　親揭真正動怒主因

1小時前0

金鐘女主持懷二胎現身文博「看不出孕肚」　大兒子童言暖舉有洋蔥

1小時前1

台日合作布袋戲登ANIMAX！日本「搖滾教主」親配音喊話：人偶很性感

2小時前0

男團成員8點現身南港文博會！　「人群中排隊3小時」完全沒被認出

2小時前1

籃籃偷吃被胡瓜抓包！　奮力玩遊戲「慘跌落水」狼狽畫面全被拍

讀者迴響

熱門新聞

  1. 林逸欣「富養長大」影片感動萬人
    21小時前8022
  2. 粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影
    10小時前1024
  3. 五月天石頭演唱會上突拋震撼彈
    19小時前3012
  4. 瑤瑤砲轟Apple「想靠嫁給牙醫上岸」！當場遭戳痛處落淚　
    4小時前327
  5. 考上台大醫學系沒錢付學費！吳淡如豪爽掏腰包
    8/9 15:27343
  6. 小S兩女兒「火辣同框」重現大小S！美到登熱搜
    8小時前5233
  7. 魏如萱「突PO小10歲長髮帥哥照」身分曝
    18小時前1812
  8. 女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」
    8/9 14:343814
  9. 《全明星》男星宣布離開台灣
    4小時前62
  10. 也買到LV臭臭包！「飄腐爛味」購物專家申訴結局逆轉
    5小時前2219
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合