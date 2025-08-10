台日合作布袋戲登ANIMAX！日本「搖滾教主」親配音喊話：人偶很性感

記者黃庠棻／台北報導

亞洲第一個以日本動畫為主的優質頻道ANIMAX 要播出《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》，日本聲優演繹台灣布袋戲之美，由台日「霹靂國際多媒體 × 虛淵玄」攜手打造，結合台灣布袋戲文化及日本實力派聲優與動漫魂配樂，預期開播後將再度掀起一股熱潮。

▲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》。（圖／ANIMAX提供）

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》開播距今9年，從文化混血的角色視覺衝擊，到日台聯手的技術突破，更創下日本平台收視高點與粉絲討論熱潮，該系列在全球累計超過五千萬人次觀看，足見其跨國影響力ANIMAX將於16日起一口氣播出4季，並在AXN 頻道播出該系列首部電影《Thunderbolt Fantasy 生死一劍》 。

霹靂國際多媒體總經理黃亮勛回憶初期與日本合作時的衝擊，坦言「當時我們提出讓丹翡（女主角）擁有誇張大眼與纖細手腕，這對傳統布袋戲而言，是極為大膽的設計突破！ 」這項決定一度引發霹靂與Nitro+團隊之間連日熱烈討論，包括虛淵玄、三杜Shinovu也加入「那段期間，導演、操偶師、造型設計團隊與日本創作方幾乎每天開會，意見交鋒激烈！」

▲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》。（圖／ANIMAX提供）

當時，台灣團隊堅持保留布袋戲獨有的語感與動作韻律，而日本團隊則希望貼近日本觀眾的視覺習慣，黃亮勛表示很開心能有這段創組過程「最後雙方在文化差異中找到平衡點，誕生出這部兼具東方底蘊與當代動漫美學的創新作品，這樣的跨文化激盪不僅讓角色造型更具國際辨識度，也為台灣布袋戲開啟前所未有的創作視野與技術實驗。」

黃亮勛揭露製作祕辛「我們的操偶師先完成所有表演，再由日本一線聲優後製配音，搭配澤野弘之、西川貴教等音樂人打造整體聲光節奏。」每一集24分鐘的節奏控制、動作設計與聲音情感轉譯，展現布袋戲從未有過的國際質感與故事深度，從詩號吟誦到戰鬥節奏，全劇可說徹底展現布袋戲的極致。

▲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》。（圖／ANIMAX提供）

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》在日本推出第四季之後，更掀起「補番」風潮，兩位主角「凜雪鴉」與「殤不患」的命運對決更成為粉絲深度討論主題，黃亮勛指出「許多日本觀眾對角色之間的情感線與命運轉折投入極深，這正是霹靂長年深耕角色與敘事的成果。」角色魅力延燒社群，更讓布袋戲文化正式成為亞洲粉圈的焦點之一。

西川貴教自第二季起擔任《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》的主題曲演唱者，並在劇中以角色「浪巫謠」身份在螢幕上發聲，他今年在日本出席活動時深情表示「這是一部將台灣傳統藝術翻譯為日本語境，再從日本發信給世界的作品。我是帶著敬意，細緻地參與每一部分。」

▲日本歌手西川貴教。（圖／記者黃克翔攝）

布袋戲中栩栩如生的人偶讓日本創作團隊都讚嘆「彷彿有靈魂附體」，西川貴教則笑言「那些人偶真的很性感！」他真情喊話「還有許多人尚未接觸布袋戲，若能透過這部作品讓他們感受其魅力，布袋戲的未來會更長遠且深刻。希望大家能繼續支持《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》！」

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》於8/16起每週六日晚上11點在ANIMAX 頻道播出，《Thunderbolt Fantasy 生死一劍》於8/31 晚上9點 AXN 頻道播出。