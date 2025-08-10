《全明星》男星宣布離開台灣！　攜愛妻從零開始「思考2天果斷衝了」

記者孟育民／台北報導

男星曾奕翔過去為男團「TOP1男子漢」的一員，因為參加《全明星運動會4》打開知名度，更在去年宣布與交往8年的護理師女友登記結婚。日前他在社群突宣布下個月將離台一段時間，表示夫妻倆要一起去溫哥華闖盪，「2025下半場，即將展開一段，全新的《歸零冒險》 冒險有多長，我不確定，但我想應該是段，珍貴的旅程。」

▲▼曾奕翔將和老婆去加拿大生活。（圖／翻攝自Facebook／曾奕翔 ）

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾奕翔提到，過去從演藝圈到教練，開店到自媒體，一路闖蕩跌撞，過程學到很多，有苦有樂，有好有壞，認為都是成長的養分，雖然很感激現在擁有的一切，但同時也不斷思考，如何繼續提升。然而今年年3月，老婆提出，想去加拿大闖闖看，「我思考2天跟她說『走！我們衝吧』，她又驚又喜。除了拓展視野，更重要的是，我想精進外語能力，實作派的牡羊，不適合安靜讀書，適合將學習融入生活。」

▲曾奕翔期待新的挑戰。（圖／翻攝自Facebook／曾奕翔 ）

曾奕翔從零開始，即將展開一段全新的旅程，對此他充滿期待，並表示之後會再分享如何執行，前往加拿大的計劃，直呼：「真的超燒腦？期待一下。」消息曝光後，不少粉絲都表示支持他的決定，祝福他旅途一切順利！