趙露思哽咽認「半退演藝圈」
Olive Young「平價遮瑕」必買推薦
男星出道23年首曝「母親憂鬱輕生」
基努李維太神秘！　好萊塢導演「從未見過真人」：他像外星人

記者蕭采薇／綜合報導

基努李維（Keanu Reeves）主演全新力作《捍衛天使》（Good Fortune），由金球獎得主阿茲安薩里（Aziz Ansari）自編自導自演，並邀來好萊塢喜劇天王賽斯羅根（Seth Rogen）加盟演出，故事描述天使加百列（基努李維飾）因行動失敗，被迫到地球上跟凡人度日。

▲基努李維（Keanu Reeves）主演全新力作《捍衛天使》。（圖／車庫提供）

《捍衛天使》編導阿茲安薩里跟塞斯羅根是多年好友，但是他在拍這部片之前，從來沒有見過基努李維本人。「基努是那種非常低調的人，」阿茲安薩里表示：「你很難見到他。他依然很神秘。他是少數幾個仍然擁有電影明星光環的人之一。」

因此，當這位全球巨星被列為演出「加百列」的人選時，阿茲安薩里有些懷疑行不行得通。「那個男人感覺就像來自另一個星球，你懂我的意思嗎？我們之間似乎無法互動。」然而，等到兩人第一次在倫敦見面，看到留著招牌長髮的基努李維，阿茲安薩里立刻認為「就是他了」。

當基奴李維最後同意簽約演出時，阿茲安薩里表示：「我簡直不敢相信。這讓這部片提升到另一個層次。我太興奮了。到現在還是很激動。」
 
阿茲安薩里透露，在他人生中有兩次「影響深遠的觀影經驗」，都跟基努李維主演的電影有關。第一次是在1994年，他跟叔叔和阿姨在汽車電影院看了《捍衛戰警》，當時這部片是跟阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）主演的《魔鬼大帝：真實謊言》兩部聯映。

▲基努李維（Keanu Reeves）主演全新力作《捍衛天使》。（圖／車庫提供）

「我當時不知道『Speed』（註：《捍衛戰警》的原文片名）是什麼。我以為這是一部關於毒品的電影。我覺得跟家人一起看關於毒品的電影會很尷尬。」阿茲安薩里回憶，《魔鬼大帝：真實謊言》讓當年的他非常滿足，沒想到後面放映的《捍衛戰警》更精彩，「這絕對是我在電影院最開心的觀影經驗之一。」

至於第二次與基努李維有關的重大觀影經驗，則是在高中時看了《駭客任務》，「我抽了一些大概品質不怎樣的大麻，然後跟一個朋友去看了《駭客任務》，很少有電影能夠帶來像第一次觀賞《駭客任務》那麼強烈的體驗。」

▲基努李維（Keanu Reeves）主演全新力作《捍衛天使》。（圖／車庫提供）

為了避免拍片時尷尬，阿茲安薩里主動約基努李維出去玩，而這位大明星也很爽快地答應了。基努李維甚至還去拜訪阿茲安薩里的家，這位導演特別為他做了菜，「我們相處了一陣子，他跟我說了很多故事。後來我們又一起吃了幾次飯，我很努力花時間跟他相處，好多了解他一點，這樣我跟他相處就能更自在了。」

幸運地，這些相處真的起了作用，兩人在大銀幕上有著絕妙的化學反應。阿茲安薩里說：「他真的是一位很棒的演員。他非常相信這個故事，也相信我講述這個故事的方式。我們度過了一段愉快的時間。真的很有趣。」《捍衛天使》10月17日將於全台戲院與全美同步上映。

 

