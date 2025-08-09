太愛工作！南韓名導朴贊郁「罷工期間還在寫劇本」　遭美國編劇工會開除會籍

記者蕭采薇／綜合報導

震撼彈！南韓影壇最知名的國際導演朴贊郁，近日驚傳遭美國編劇工會（WGA）開除會籍，震驚了全球影視圈，原因竟然是因為「太愛工作」。而近來南韓影視在好萊塢大放異彩，朴贊郁也被看好是下個拿下奧斯卡的南韓導演，但該項決議也可能嚴重影響他的金獎之路。

▲朴贊郁曾以《分手的決心》拿下坎城影展「最佳導演獎」。（圖／路透）

朴贊郁以獨特影像風格聞名的國際大導，是南韓影壇的巨擘。根據《Variety》報導，朴贊郁被指控在美國編劇工會罷工期間，仍持續進行劇本創作，此舉嚴重違反了工會的相關規定。這項決定對於這位在國際影壇地位崇高的導演來說，無疑是重大打擊，也讓外界對事件發展高度關注。

據悉，朴贊郁在罷工期間，依然和好萊塢編劇唐麥凱勒持續創作HBO影集《同情者》（The Sympathizer）的劇本，兩人雙雙遭到開除，對於該決定，他們均未提出上訴。雖然這不影響朴贊郁未來在奧斯卡的提名資格，但確實一定程度上，會降低可奧斯卡會員為其投票的意願。

此次事件不僅重創朴贊郁個人的聲譽，也再次凸顯了國際影視產業中勞資關係的敏感性與複雜性。工會的堅定立場，也向所有成員傳達明確訊息，即便是業界巨頭，也必須遵守組織規範。後續是否會影響其未來作品，備受各界矚目。