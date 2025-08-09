石英離世後的父親節！　林千鈺靈前獻花「您放心，我們都好」

記者張筱涵／綜合報導

資深演員石英（本名：林忠平）自1970年踏入演藝圈，是許多人心中的國寶演員，而他在2024年10月27日辭世，享壽82歲。8日適逢父親節，第一次沒有石英的父親節，女兒林千鈺在社群平台發文，向天上的父親送上思念與祝福。

▲林千鈺曬出一家人合照。（圖／翻攝自FACEBOOK／林千鈺(鈺寶貝)）



林千鈺在貼文中寫下：「我親愛的爸爸父親節快樂，您好嗎？您放心，媽媽、阿哥，我們都好。希望您在天上一切都很好，爸爸～88節快樂。」短短數句，字字飽含對父親的思念，也令粉絲動容。

▲林千鈺獻花。（圖／翻攝自FACEBOOK／林千鈺(鈺寶貝)）



留言區中湧入親朋好友們的祝福，謝承均、營養師高敏敏和方馨都來表示「爸爸父親節快樂」、「父親節快樂」、「永遠愛爸爸」。粉絲也都相當感性，「懷念石英爸爸，父親節快樂，我是孤兒，從小到大都是一個人，也懷念父母親」、「真的是國寶級演員！」、「石爸爸會在天上守護保佑妳們一家人平安健康」、「好懷念石英爸，祝福他在另一個世界過著88節快樂」、「永遠最懷念的石爸爸，父親節快樂喔」。

石英出道逾半世紀，演藝生涯跨足戲劇、電影與舞台劇，以精湛演技與親和形象深受觀眾喜愛，離世後仍在影迷心中留下不可取代的地位。這個父親節，雖然石英已離開人世，但家人、朋友與粉絲的祝福與思念，依舊跨越時空傳達到天上。