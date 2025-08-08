離婚了仍是好友！陳思誠「連12年」準時發文為佟麗婭慶生被讚典範

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星佟麗婭與導演陳思誠於2014年結婚，婚後育有一子朵朵，這段婚姻最終在2021年劃下句點，宣布和平離婚。兩人雖已分開，仍維持良好互動，在彼此重要時刻仍為對方送上祝福，佟麗婭近日迎來42歲生日，陳思誠也依然在前妻生日當天凌晨12點「卡點」發文，曬出佟麗婭與兒子的背影照，配文寫下：「新的一歲 內於外 擁有更廣闊更明媚的舞台。」

▲兩人離婚後仍維持良好關係。（圖／翻攝自微博）

畫面中可見，佟麗婭與9歲兒子朵朵站在光影交織的場景中，象徵著母子倆前方的道路充滿希望與光芒。據悉，自2013年起，陳思誠每年都準時為佟麗婭慶生，即使兩人離婚，這份儀式感依然不曾中斷，展現了過去夫妻、現在摯友的情誼，網友也不禁讚嘆「這才是真正的體面分開。」

▲陳思誠卡點為前妻佟麗婭慶生。（圖／翻攝自陳思誠微博）

除了彼此尊重外，他們更堅持「孩子優先」的共識，無論是學校比賽還是舞台演出，兩人總會共同出現為兒子加油。2025年春節期間，陳思誠更推掉工作飛往馬來西亞，只為陪伴朵朵參加歌唱比賽。佟麗婭也曾在訪問中提到，「父母的愛無人能替代」，強調家庭依舊是她生活的核心。

此外，兩人在事業上也仍維持合作關係，佟麗婭目前持股陳思誠旗下影視公司5%，該公司正是《唐人街探案3》、《消失的她》等票房大片的出品方之一。