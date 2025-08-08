蕭敬騰遭爆「要離開18年老東家華納」！　經紀人老婆Summer回應了

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）自出道後就與華納音樂合作，至今長達18年，不僅站穩了歌壇天王的地位，更多次獲得金曲獎肯定，不過近來業界盛傳老蕭與華納已經結束合作關係，而先前他經紀公司喜鵲娛樂旗下的小宇也已經轉投索尼音樂，其他旗下藝人恐也將集體出走華納，對此，老蕭的經紀人老婆Summer也做出說明。

▲蕭敬騰、Summer夫妻。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

Summer表示，喜鵲娛樂旗下歌手，因為屬性及條件不同，分別與華納、索尼、環球唱片皆有合作關係。與華納合作18年來，經歷多次唱片公司人事變動，從未影響工作規劃，「每一首歌、每一張專輯從創作到宣發、需要非常多資源與人力的投入，才能完成。」也稱喜鵲旗下藝人與華納、索尼、環球的合作都很愉快，「未來也會繼續基於各個藝人階段性目標而調整音樂夥伴，一起協助藝人，創造更多優秀作品。」但並未鬆口老蕭未來唱片合約的動向。

而華納音樂則回覆，有進一步的消息會盡快跟大家公布。事實上，華納音樂近來高層出現人事變動，曾捧紅香港人氣男團Mirror的魯庭暉將出任華納音樂亞太地區總裁，下周一起生效，日後直接向華納音樂行政總裁Robert Kyncl匯報，而華納亞太區所有唱片音樂業務負責人則需直接向他匯報工作。