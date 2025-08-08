高爾宣明年二度當爸　認了1壞習慣「遭芮德痛罵」

記者蔡琛儀／台北報導

高爾宣和老婆芮德近日開心準備迎接二寶到來，並推出全新單曲〈Used To〉，雖是心碎情歌，卻意外成為他與女兒的「私密父女曲」。9個多月大的女兒聽到旋律後不僅呵呵笑，還咿咿呀呀跟著唱、跳起娃娃舞，完全遺傳爸媽的音樂細胞，他笑說歌詞裡那句「想著你無法戒斷」其實也能對應到對女兒的濃情密意，「每天一定要見到她們母女倆，沒見到會睡不好！」

▲高爾宣推出新歌〈Used To〉。（圖／龍大謝音樂提供）

這首歌原本是高爾宣四年前寫好的副歌demo，近期整理音檔時才翻出來重新填詞譜曲，「成家後很少寫這種大型情歌，就當練功！」雖然全曲瀰漫對舊情人的惆悵，但現實中的他婚姻幸福、育有萌女，還多了奶爸專屬「早起習慣」每天早上六點起床餵奶、陪玩，才哄女兒回籠覺，自嘲壞習慣是「襪子亂丟會被老婆罵」。

今天是父親節，他開心表示這是迎接女兒誕生後的第一個父親節，「女兒最近開始會叫爸爸，雖然可能只是隨口說，但我聽了超開心！」至於過節計畫，他笑說最享受的就是回媽媽家吃菜、和哥哥聊天，滿口都是暖男奶爸的幸福日常。

▲高爾宣明年將二度當爸。（圖／龍大謝音樂提供）

〈Used To〉也為高爾宣明年新專輯暖身，他透露今年下半年將全力衝刺創作，專輯製作如火如荼進行中，還已經寫了多首與女兒有關的歌。雖然才宣布二寶將於明年報到，但靈感反而大爆發，讓粉絲更期待他接下來的作品。