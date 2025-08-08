KCON標榜推薦新人「實際黑暗面遭爆料」！　紅團也虧千萬

記者張筱涵／綜合報導

在美國洛杉磯舉行的「KCON LA 2025」近日爆出爭議。活動於8月1日至3日間，在Crypto.com Arena與LA會展中心登場，共有34組藝人參與，其中「X STAGE」定位為新人與多元音樂類型舞台。

▲KCON LA 2025。（圖／翻攝自X／kconusa）



雖然主辦方CJ ENM宣傳該舞台旨在推薦新秀，但據業內人士爆料，參演經紀公司需自付龐大成本，包含全體成員與工作人員的機票、住宿、租車費，甚至餐費，以20人規模計算，花費接近韓幣1億元（約台幣240萬元）。此外，主辦並未全面提供餐食，需在行程空檔自行回到會場用餐，引發不滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有相關人士向韓媒《MyDaily》表示，原以為僅需自付機票與住宿，沒想到現場還得自理餐食及車輛租賃，感到錯愕。而主舞台（與《M Countdown》聯動）藝人雖有機票與住宿支援，部分卻沒有酬勞，只以交通與住宿替代報酬，髮型、化妝、造型等人員的出差費仍由經紀公司自負，導致損失數千萬韓元。

對此，CJ ENM回應稱，「我們不僅提供免費登台的機會，還會邀請當地音樂產業人士，並同時提供交流與宣傳機會。舞台內容會透過 YouTube、Mnet Plus 等多個平台進行全球數位曝光，讓藝人能與現場粉絲近距離互動。參與藝人是考量到這些優勢後，由經紀公司自願決定的。」

然而，批評聲音指出，雖然KCON以「新人海外出道跳板」及「中小企劃社國際舞台」為名，實則存在以機會為包裝的剝削。也有人認為，既然沒有強迫參加，經紀公司即便自費也是自願選擇；但亦有業內人士感嘆，不少團體因負擔不起費用而錯失機會。

南韓網友們看了這則新聞後都表示「明明自己靠賣票賺錢，為什麼不給歌手出演費」、「我還以為會給錢，結果不但不給，反而還賠錢」、「是流氓嗎」、「我還在想我的偶像為什麼不去KCON，原來是根本沒必要，他們已經夠有名了」、「這次LA KCON陣容真的很好，結果他們都是自己掏錢去的？本來評價很好的說」、「我之前還希望我的偶像去出演呢」、「原來是花錢去的，不是被邀請啊」、「所以大公司偶像才不太去KCON啊」。