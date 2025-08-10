8月10日星座運勢／獅子座爛桃花三角戀來襲 巨蟹花錢如流水
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
工作：不用妄自菲薄
感情：彼此感情綿密
財運：抓住周遭商機
幸運色：橡木色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：順利化解僵局
感情：愛情專一深情
財運：跟隨近期趨勢
幸運色：奶茶色
貴人：射手
小人：牡羊
工作：接受全新任務
感情：互動頻率降低
財運：順利認識貴人
幸運色：藕粉色
貴人：天秤
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：人多手雜忙亂
感情：新的桃花暗戀
財運：投資記得適度
幸運色：鵝黃色
貴人：金牛
小人：魔羯
工作：定位全新規範
感情：表情不要嚴肅
財運：財神歡喜降臨
幸運色：泥土色
貴人：水瓶
小人：金牛
工作：調整說話方式
感情：家人交付責任
財運：遠離話術銷售
幸運色：深紫色
貴人：獅子
小人：雙子
【水象星座】
工作：階段目標重訂
感情：忍讓對方脾氣
財運：花錢猶如流水
幸運色：淺藍色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：合作商洽愉快
感情：表達盡量溫和
財運：花費高於進帳
幸運色：紅磚色
貴人：牡羊
小人：處女
工作：重算資本架構
感情：挖掘對方優點
財運：調整心態步調
幸運色：深綠色
貴人：雙子
小人：水瓶
【火象星座】
工作：未來藍圖模擬
感情：打穩經濟基礎
財運：計畫行動衝刺
幸運色：金箔色
貴人：天蠍
小人：雙魚
工作：覺察客戶想法
感情：爛桃花三角戀
財運：開始每日記帳
幸運色：純白色
貴人：處女
小人：天蠍
工作：勇敢抗拒打壓
感情：邀約增加互動
財運：賣出現有股票
幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：射手
