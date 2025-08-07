吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

記者蔡琛儀／台北報導

綜藝天王吳宗憲（憲哥）宣布簽下新人歌手陳守恩，並推出單曲〈跌〉，吳宗憲當眾勉勵陳守恩若要談戀愛一定要先跟老闆報備，「不要亂交男朋友，有可能就會被冷凍，還會惹老闆生氣，你沒交女友吧？」似乎意指先前他簽下，還被他視為「第四個女兒」的Miusa妙莎。

▲▼吳宗憲當年在Miusa身上花了很多心力。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自Instagram／ah_miu0810）

吳宗憲當年在Miusa身上砸了近千萬，發片、出單曲，用了相當大的氣力在推Miusa，但去年Miusa被拍到和陳零九過夜後，雖然經紀人表示是在創作新歌，不過吳宗憲認為Miusa若想成為天后，就該放下七情六慾，要她閉門思過，疑似遭到冷凍，吳宗憲坦言，最後一次見到Miusa是和對方媽媽碰面，也就是Miusa準備被冷凍之時，「Miusa如果有聽到的話，我們家家訓是什麼？」鹿希派接話：「應對進退，待人接物。」

▲吳宗憲近日簽下新人陳守恩。（圖／記者湯興漢攝）

吳宗憲意有所指表示：「就是要懂得怎麼跟老闆相處，老闆當你是女兒，還不懂得珍惜，花了好幾千萬，哪有老闆像我這樣！」被問到陳守恩未來有沒有禁愛令？吳宗憲則表示：「正常交往都沒有問題，就是要跟老闆說一聲，不要讓老闆看到新聞才知道，這是不OK的。」