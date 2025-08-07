《角頭－鬥陣欸》酒店文化全都錄！　黃鐙輝「激戰20位AV女優」全裸戲超震撼

記者蕭采薇／台北報導

《角頭》系列全新電影《角頭－鬥陣欸》，7日舉辦媒體試映會，片中有令人瞠目結舌、真槍實彈的「酒店特殊文化」。黃鐙輝飾演的南部勢力第二代「瑪莎」，有極大尺度的酒池肉林香豔畫面，他笑說：「老婆都有看到劇本！」他也承認看劇本時很震撼，「第一次跟這麼多沒穿衣服的人對戲。」

▲新加入「角頭宇宙」的黃鐙輝（右一），在 《角頭－鬥陣欸》有亮眼表現，（左起）吳念軒、喜翔。（圖／記者徐文彬攝）

《角頭》系列電影更加寫實，讓人一窺地下社會的真實奇觀，這次尺度全開、完整保留且真實呈現罕見的地下社會文化，近日也被文化部列為「限制級」。黃鐙輝補充，當時就在角色的狀態裡，「坦白講前面幾顆比較放不開，後來鄭人碩就叫我放開來演，最後喝了一杯高粱上陣。」但他也笑說，現場的AV女優都沒有眼熟的，「我平常只看萁萁（老婆）。」

是元介則在片中則有激情床戲，如今已是老婆的經紀人，當時也在現場。他笑說：「那時還沒有結婚啦，我印象深刻的是，為那場戲定裝的時候，他們就只給我一隻襪子，跟我說，那就是我當天唯一會穿的東西了！」不過是元介一時口誤，把「親密指導」講成「性愛指導」，笑翻現場眾人。

▲是元介在《角頭－鬥陣欸》有激情床戲。（圖／記者徐文彬攝）

懷秋也有和辣妹泡澡的橋段，也貢獻全片唯一吻戲。他笑說：「今天看完正片才覺得，為什麼和黃鐙輝的戲差這麼多！」不過拍攝時是冬天，懷秋也感激的說：「那天算舒服的，水溫很剛好！我是到現場才知道要拍那場泡湯戲，最後拍到天亮，還好有一直加熱水。」

▲懷秋飾演的「蠍子」，在《角頭－鬥陣欸》回歸。（圖／記者徐文彬攝）

王識賢在片中與孫鵬、喜翔有激烈的動作戲，他透露因拍攝導致肌腱拉傷：「那場戲跑的動線不是很好跑，現場是個人造花園，有高山流水，然後剛好有青苔就滑倒了。」喜翔也笑說自己拉著一旁的阿Ben，沒想到一滑就直接當場劈腿。

▲《角頭－鬥陣欸》北館（左起）唐振剛、黃尚禾、高捷、王識賢、黃冠智、張再興。（圖／記者徐文彬攝）



《角頭》宇宙發展至今10年，因為有大家的支持，《角頭》才能走到現在，《角頭－鬥陣欸》影響整個《角頭》宇宙的未來發展，更是目前正在籌備的《角頭3》最重要的一塊拼圖，將會帶領《角頭》走入國際，絕對滿足一直以來支持《角頭》的影迷朋友。高捷從《角頭》第一集至今已經超過10年，看見電影品質一部比一部好感觸特別多，希望《角頭》粉絲繼續支持，全台票房再創佳績。

▲《角頭－鬥陣欸》演員群大陣仗出席媒體試片。（圖／記者徐文彬攝）



《角頭－鬥陣欸》六大角頭巨頭高捷、蔡振南、太保、喜翔、龍天翔、崔浩然飆戲吸睛，而王識賢飾演的仁哥周旋在巨頭之間協調，每一句話、每一個動作都展現出這個角色遊走在黑幫社會游刃有餘的生存之道，甚至這次他有更多的動作場面，讓粉絲相當驚豔。

▲《角頭－鬥陣欸》黃騰浩本集也有重要戲份。（圖／記者徐文彬攝）

另一大看點則是《角頭》系列人氣角色「五虎將」正式成軍，王識賢飾演的仁哥成功化解剛收留進入北館的「土狗幫」阿慶、宗保及潘帥，與原本就在北館的阿超、胖達的內部衝突，北館一場聚會的成軍畫面，將是《角頭》鐵粉最不能錯過的經典畫面。《角頭－鬥陣欸》將於8月21日全台上映。

