影后妮可基嫚17歲愛女出道了！　「遵守2規則」才獲允許：很感恩

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢巨星妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村音樂天王齊斯艾本（Keith Urban）的長女桑黛蘿絲（Sunday Rose Kidman Urban）正式踏入演藝圈，現年17歲的她雖是星二代，卻展現出獨立自主的態度，強調「我不想靠爸媽的名氣，我要靠我自己」。

▲妮可基嫚17歲愛女正式出道。（圖／翻攝自Nicole Kidman、Sunday Rose Instagram）

近日，桑黛蘿絲接受專訪，提到了自己的成長與演藝夢。在訪問中她坦言，外界對她的家庭背景多有想像，但她本人並不想依賴名人光環。「當同齡人遇見我時，他們通常完全不知道我家是什麼背景，這讓我能用自己的樣子給人留下第一印象，而不是依賴我的家庭。」她的這番話也透露出希望靠實力證明自己的決心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桑黛蘿絲強調想靠自身實力。（圖／翻攝自Sunday Rose Instagram）

桑黛蘿絲也分享，從小到大父母對她的入行設定了明確的規則。「有兩條很重要的規則，第一是我16歲之前不能接觸任何時尚或演藝工作，第二是學業永遠優先。」當時她曾因無法自由追夢而感到不滿，但現在回頭看，她很感謝父母的安排，才讓她保持正確的心態。

妮可基嫚此前在訪談中也曾談及女兒的成長。在拍攝影集《九位完美陌生人》（Nine Perfect Strangers）第二季時，女兒們有陪她到奧地利拍戲，「她們很喜歡那裡，白天去滑雪，而我則從滑雪小屋通勤去片場工作。」不過，當被問到孩子是否對拍片現場感到好奇時，她坦言：「她們其實沒有特別想來看。」