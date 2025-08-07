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沈玉琳罹血癌！楊月娥談女兒患白血病冒3症狀：過程辛苦一定得拚

記者陳芊秀／綜合報導

資深主持人沈玉琳昨日（6）發文證實罹患血癌，眾多演藝圈友人湧入留言打氣。同為主持人的楊月娥因小女兒盧妍蓁（小蓁）曾在17歲時罹患血癌，陪伴抗病至痊癒，聽聞沈玉琳罹癌感觸良多，寫下長文分享陪伴家人治療的心情。

▲▼楊月娥憶小女兒盧妍蓁（小蓁）17歲罹患白血病的治療過程。（圖／翻攝自臉書／楊月娥）

▲沈玉琳證實罹患血癌積極治療中，楊月娥發長文打氣。（圖／翻攝自臉書／楊月娥）

楊月娥回憶，當年開車回家拿換洗衣服的路上，得知女兒罹患急性前骨髓細胞白血病，而血癌分很多種，女兒是有藥物可治療的情況，但得知病情的時刻，「被雷劈到的感覺，把車子停在路邊我恍神、大哭、沈澱、清醒……腿軟無力」。再回想女兒的症狀，「小蓁慘白的臉，沒有血色的手腳，還有腿上壓了不痛的大片瘀青，都是典型的徵兆，只是我們看不懂而已」，她也以自身的經歷，提醒大眾留意身體警訊。

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▲▼楊月娥憶小女兒盧妍蓁（小蓁）17歲罹患白血病的治療過程。（圖／翻攝自臉書／楊月娥）

▲楊月娥憶小女兒盧妍蓁（小蓁）17歲罹患白血病，當時女兒手腳沒有血色，原來是病情的徵兆。（圖／翻攝自臉書／楊月娥）

而楊月娥除了面對女兒的血癌，更經歷了母親因併發症臥病7年，以及大女兒感染腦炎的考驗。她坦言自己是鐵齒組，相信自己，相信人定勝天，考驗接二連三，堅持硬拼，但接二連三的打擊，還是一度崩潰，「我明明從地獄走過，卻在大女兒感染腦炎時，身心俱疲扛不住，我在菩薩面前嚎啕大哭，不斷的訴苦抱怨，哭累了睡，睡醒了哭，像是沒有根的浮萍，沒有依靠的心，照顧家人前後10年，我倒地不起」。她最終體悟到，單靠個人意志難以支撐，尋求心靈依靠至關重要。

楊月娥表示，宗教信仰給了她全家平靜與支持的力量。她公開自身經驗向沈玉琳及其妻子芽芽溫情喊話，祝福沈玉琳「吉人天相，疾病得醫治」，鼓勵其妻子芽芽「不慌不亂心穩定，找到問題，對症下藥，一步一步穩穩前進」。她的小女兒小蓁2020年被選為「2020年十大抗癌鬥士」，形容愛女「用自己的故事，幫助鼓勵更多人」，也回應網友「過程很辛苦，一定得拼」。

▲▼楊月娥憶小女兒盧妍蓁（小蓁）17歲罹患白血病的治療過程。（圖／翻攝自臉書／楊月娥）

▲楊月娥女兒小蓁曾獲選十大抗癌鬥士。（圖／翻攝自臉書／楊月娥）

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