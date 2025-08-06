李壽根才賣房救妻「81歲父親驚傳離世」　《認哥》緊急取消錄影

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓藝人李壽根不久前才傳為了替妻子朴智妍籌醫療費，賣掉名下7000萬的房產，不料，今（6）日又驚傳他的81歲父親已於5日過世，而他擔任班底的節目《認識的哥哥》也為此取消錄影。

▲李壽根因父親過世，緊急暫停工作。（圖／翻攝自Instagram／comedian_leesugeun）

李壽根所屬經紀公司Big Planet Made娛樂於6日發聲，證實李壽根的父親因病過世的消息，「由於關於弔唁的詢問非常多，經與家屬協議後，最終決定接受弔唁。在此對所有前來哀悼故人的各位致上深深的謝意。」

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由於李壽根在演藝圈擁有好人緣，因此有不少演藝圈名人都有送上花圈致意，或是到李壽根父親的靈堂弔唁，包括金喜善、柳海真、朴明洙、金建模、HAHA與Byul夫婦、白智英與鄭錫元夫婦等。

另一方面，李壽根的妻子朴智妍在2011年懷第二胎時，曾因妊娠中毒症導致腎功能惡化，當年她雖接受了父親的腎臟移植，但術後效果不佳，依然需要洗腎，目前預計於8月再次接受親哥哥的腎臟移植。家中連續出現變故，也令外界擔心李壽根的狀況。

▲李壽根的老婆朴智妍將於本月進行腎臟移植手術。（圖／翻攝自Instagram／yonine_jiyeon）