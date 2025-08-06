林襄再度喊話「生命中重要的人」　「玉琳哥等你健康快樂回來」

記者葉文正／台北報導

綜藝大哥沈玉琳確認罹患血癌（白血病），身為他的工作夥伴與乾女兒徒弟，林襄早已難過不已，今晚立刻到臉書跟沈玉琳喊話：「玉琳哥！要早日康復，等你健康快樂回來。」私下也傳了許多關心的話語給沈玉琳，就希望玉琳哥能平安無事。

▲林襄(左)跟沈玉琳亦師亦友。（圖／TVBS）

林襄之前表示：「我看到新聞蠻難過的，我從來沒有那麼強烈感受到ㄧ個人不舒服，我的心裡難過，代表玉琳哥在我心中真的是一個很重要，然後也是一個很幫助我的人，不管是在演藝工作上或是人生重要選擇，我第一個想到的，我都會去問玉琳哥。」

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▲沈玉琳目前由醫護與老婆芽芽(左)悉心照護中。（圖／緯來戲劇台）

林襄更表示：「玉琳哥～治療的過程一定很辛苦，，但請你一定要記得，有好多好多愛你的人都在替你加油！我也會在這裡每天祈禱你快點好起來，一直以來你帶給大家的快樂能量，這次換我們集氣傳遞給你，我們都會等你回來。」

林襄和沈玉琳私下交情頗深，更擔任《11點熱吵店》小助理，沈玉琳曾言：「她是我徒弟，也是我乾女兒、乾妹妹。」更豪言願意過戶房子給她。先前林襄經紀人也透露，前幾周錄影時就有發現沈玉琳異樣，在得知消息時，她因為太擔憂還忍不住掉淚，也有傳訊關心沈玉琳，希望他能早日恢復健康。

林襄和沈玉琳私下交情頗深，更擔任《11點熱吵店》小助理，沈玉琳曾言：「她是我徒弟，也是我乾女兒、乾妹妹。」更豪言願意過戶房子給她。先前林襄經紀人也透露，前幾周錄影時就有發現沈玉琳異樣，在得知消息時，她因為太擔憂還忍不住掉淚，也有傳訊關心沈玉琳，希望他能早日恢復健康。