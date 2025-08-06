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蘇震洋曾3度瀕死！　國道失控打滑撞飛「突冒1神蹟」：太玄啦

▲▼ Owen蘇震洋圓夢發片《不晚》。（圖／綵星娛樂提供）

▲ Owen蘇震洋圓夢發片《不晚》。（圖／綵星娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

Owen蘇震洋圓夢發片《不晚》，新歌MV〈我該拿你怎麼辦〉邀王彩樺助陣，兩人互動吸睛，粉絲大讚驚喜。正逢敏感月分，藝人分享怪談，他雖無靈異體驗，卻有三次驚險瀕死經歷，令人聽了捏把冷汗，第一次是國中時期，他過馬路時誤判車速，一輛小貨車疾駛而來，他嚇傻在原地，司機緊急煞車，車子擦身而過並輕微擦撞，那一瞬間，他腦海中閃過人生走馬燈，驚險歷程至今難忘。

▲▼ Owen蘇震洋曾有三次驚險瀕死經歷。（圖／綵星娛樂提供）

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▲▼ Owen蘇震洋曾有三次驚險瀕死經歷。（圖／綵星娛樂提供）

▲▼ Owen蘇震洋圓夢發片《不晚》。（圖／綵星娛樂提供）

第二次是大學時開車行經三義交流道，高速公路施工路面滿是泥沙，車子突然打滑，先撞護欄再失控在國道中央旋轉，劇烈的旋轉力將他甩到副駕駛座，這時副駕抽屜忽然打開，一張釋迦牟尼佛小卡飄到眼前，隨著車身轉動與他對視數秒。打滑結束後，他渾身冷汗、腿軟下車，才發現後方數百輛車全緊急煞車，所幸無人傷亡，他感慨：「真的是神佛保佑！」

第三次則發生在921大地震的當天，他白天開車送妹妹回高雄的大學宿舍，南北奔波後疲憊不堪，當晚便早早休息，凌晨1點多，大地震突如其來，房間劇烈搖晃，但他沉睡中全然不知。直到一聲巨響，木頭衣櫥傾倒，重重砸在他的腳上，劇痛瞬間把他從夢中「拉」回現實，更驚險的是，衣櫥上的電視也被震落，正好摔在枕邊，與他的頭只差幾公分距離。Owen蘇震洋事後心驚：「如果睡姿偏一點，電視可能就直接砸中頭部！」雖然腳部受傷，但他慶幸撿回一命，也對冥冥中的保佑心懷感恩。

經歷多次死劫，Owen蘇震洋堅信冥冥中自有神佛庇佑。他因緣際會遇見賢妻，夫妻倆茹素至今。他鼓勵大家即時向善、抱持正念，並勇敢追夢，盼所有人都能活出屬於自己的精彩人生。
 

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