陳艾琳嚴重憂鬱症「想過一走了之」 靠3招康復：重新感受到被需要

記者潘慧中／綜合報導

陳艾琳近年淡出演藝圈後，全力投入花藝事業。但她5日在上傳的影片中坦言，曾經歷很嚴重的憂鬱症，「折磨了蠻長一段時間，曾經覺得說那不然就一走了之」，最後是透過3種方式，病情才逐漸好轉。

▲▼陳艾琳坦言有過輕生念頭。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



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面對情緒低潮，陳艾琳當時選擇用插花重新連結自己與世界，「在創作中，我重新感受到『我能貢獻』，也被需要、被看見。這種成就感與存在感，對憂鬱症的恢復幫助很大。」

▲陳艾琳分享第一招就是找到喜好。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



陳艾琳解釋，憂鬱時會覺得一切都失去意義，「但做花，讓我在離開演藝圈後，找到重新與社會互動的管道，也找回了自己的價值感。」

▲「花藝」救了陳艾琳。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



除了心靈的支持，陳艾琳也提到照顧生理層面的重要性，「曬太陽可以幫助調節生理時鐘、提升血清素；運動則能促進腦內啡，減少壓力荷爾蒙，這是最自然、也最溫和的抗憂鬱良方。」她回憶當時，有朋友主動陪她外出走動，協助她把注意力拉回到自己的身體感受上，「願意動起來，就是重新掌握身體、掌握生活的第一步。」

▲陳艾琳當時一直被朋友找出門運動。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



最後，在療癒過程中，陳艾琳也強調周遭親友的力量不可忽視，「不被當成病人，真的很重要。他們沒有否認我的困難，但也不讓我陷在『無助角色』裡，而是一直提醒我：我還是那個有能力、有價值、值得被愛的人。」

陳艾琳感謝一路上支持她的家人與朋友，「支持的人，不只是陪伴，更像是一面面鏡子，幫我照見那些我一度看不見的自己，也讓我相信會好起來的，大家都在身旁和我一起！」

▲陳艾琳感恩當時沒被當成病人。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



回顧這段歷程，陳艾琳表示，自己從憂鬱症中走出來後至今未再復發，靠的不是單一方法，而是從不同層面慢慢找回完整的自己，「當我重新擁有了意義感，能夠掌握自己的身體，又被關係好好接住，我才慢慢從憂鬱症走出來。」

陳艾琳不忘向仍在黑暗中的人傳遞溫柔力量，「如果你或你的親友，現在正在經歷類似的黑暗，我想說我懂你們。也希望這段經驗分享，能像一束微光，陪你們往出口的方向走近一些！」

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