年輕人不想當兵4主因曝光！　黃鐙輝「蚊帳裡掉淚」憶往事：是應盡的義務

記者孟育民／台北報導

台視的當兵實境節目《九條好漢在一班》上周六首播後好評不斷，日前「營站大姐」陶晶瑩也帶著班長黃鐙輝、班兵蓋瑞參加唐綺陽的直播節目《星時代調研所》，聊當兵甘苦。《九條好漢在一班》是台灣首部當兵實境節目，節目內容完全比照當兵生活，唐綺陽最好奇在節目中可以用手機嗎？陶晶瑩、黃鐙輝、蓋瑞異同同聲：「當然不行。」大家一進成功嶺就被要求開飛航模式，也不能拍照，陶子笑說：「我本來想說少來，一停機就會還給大家，結果沒有。」後來大家為了拿到可以打電話一分鐘的獎勵拼足勁，結果獲勝者光開機就花了30秒，接通後打聲招呼就時間到。

▲黃鐙輝（右起）、陶晶瑩、蓋瑞日前上唐綺陽的《星時代調研所》聊當兵甘苦。（圖／台視提供）

《星時代調研所》也在事先進行民調，調查年輕人不想當兵的原因，前四名原依序為：「浪費時間」、「沒有自由」、「操練太累」以及「害怕打仗」。對此，黃鐙輝說：「我一開始也覺得是浪費時間，但這是應盡的義務，既然無法逃避，不如轉念讓自己進步，享受過程，可以培養責任感、時間觀念與抗壓性。」

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▲《九條好漢在一班》都是來真的。（圖／台視提供）

黃鐙輝當年是服2年的兵役，畢業就交兵單，馬上就被調去當兵，在軍中度過兩個難忘竹夏天，他永遠記得當時當兵沒有冷氣，但在成功嶺被要求一定要掛蚊帳，「當年我很菜，只有電風扇，風吹不進去蚊帳，第一個晚上完全沒睡，起床時整個榻榻米都是水。我躺在蚊帳裡，想說這樣的日子要過多久，算一算有600多天，忍不住眼淚就啪啪掉。」陶晶瑩笑說：「就好像坐月子一樣。」

這次回成功嶺黃鐙輝才知道為何要掛蚊障，「我這次住有冷氣的小寢室，別人提醒我要掛蚊障，我就很囂張的回阿兵哥才掛，我是班長掛什麼蚊帳。」結果不到10分鐘，他就被蚊子打敗，到了12點就忍不住起來把蚊帳掛好。

▲黃燈輝回憶當兵時光。（圖／台視提供）